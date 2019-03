Internacional recibe a Alianza Lima en busca del triunfo

EFE



Tras recibir el miércoles al Alianza Lima en el estadio Beira-Río de la ciudad brasileña de Porto Alegre, el Inter tendrá otros dos partidos seguidos en casa por el Grupo A: frente al River Plate argentino el 3 de abril y con el Palestino chileno seis días después.



El Inter, que en su debut en la Libertadores este año se impuso por 0-1 en su visita al Palestino, considera que otros nueve puntos producto de sus probables victorias como anfitrión prácticamente le garantizarán clasificación a octavos de final del torneo sin importarse con los resultados en sus dos últimos partidos como visitante.



"Necesitamos esas tres victorias para clasificar como primeros del grupo. Eso nos permitirá que las decisiones (en los partidos de ida y vuelta) sean en el Beira-Río. Aquí somos muy fuertes", aseguró el centrocampista Edenílson.



Para el jugador, lo importante es clasificar, aunque como primero del grupo si es posible.



"El estadio estará lleno. Las entradas ya se agotaron. El hincha espera una victoria. El año pasado solo perdimos dos partidos en casa", agregó.



Edeníson, sin embargo, admitió que el Inter no menosprecia al conjunto peruano y que tiene que respetarlo porque, con el punto que le robó la semana al River Plate, demostró que es uno de los favoritos para avanzar a octavos.



El equipo comandado por el técnico Odair Hellmann llega al duelo con el Alianza animado por las seis victorias consecutivas en sus últimos partidos, que ya le garantizaron un cupo en cuartas de final del campeonato regional del estado de Río Grande do Sul.



El Inter también tiene un largo historial de victorias en casa en la Libertadores. El conjunto colorado de Porto Alegre no pierde en el Beira-Río en la competición desde que fue eliminado por el Peñarol en 2011. Desde entonces suma nueve victorias y dos empates.



Los grandes ausentes en el conjunto brasileño serán el peruano Paolo Guerrero, un seguidor del Alianza Lima y al que le quedan pocos días de suspensión por dopaje, y el centrocampista argentino Andrés d'Alessandro, que viene comenzando en el banquillo para ser aprovechado como la gran sorpresa en los 45 minutos finales.



La única duda de Hellman es si podrá contar con el volante Rodrigo Dourado, que sintió un golpe en un tobillo y se perdió el entrenamiento del lunes. En caso de que los médicos lo veten, su posible sustituto es Rodrigo Lindoso.

📸 Así fue la llegada de nuestro equipo a Brasil de cara al encuentro ante @SCInternacional por @Libertadores. ¡VAMOS EQUIPO! #ArribaAlianza pic.twitter.com/bBzdnbZC1w — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 12, 2019



El Alianza Lima desembarcó en Brasil sin el delantero uruguayo Mauricio Affonso, baja de última hora debido a que no se recuperó por completo de una lesión por la que ya se había perdido un partido por la liga peruana. Su más probable sustituto es Adrián Ugarriza.



El entrenador argentino Miguel Ángel Russo venía contando con Affonso como integrante del tridente ofensivo titular del Alianza junto con los extremos peruanos José Manzaneda y Kevin Quevedo, por lo que tendrá que cambiar su estrategia.



A Ugarriza tal vez le toque jugar aislado en la punta y a espera de posibles contragolpes.