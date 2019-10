Copa Libertadores: Horario y dónde ver

EFE

El superclásico argentino River Plate-Boca Juniors y el duelo de colosos brasileños Gremio-Flamengo, que componen unas semifinales de ensueño en la Copa Libertadores de 2019, acabarán esta semana con 32 días de inactividad en la competición más importante del fútbol de clubes en Suramérica.



La primera de las dos citas para los partidos de ida de las 'semis' es el martes en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde se librará un River-Boca que atrapa la atención especialmente porque es la reedición de la final del torneo del año pasado y en el escenario en el que no se pudo jugar por hechos violentos que forzaron la disputa del duelo en Madrid.

La historia, reconocida y aún fresca en la memoria, señala que el equipo Millonario se impuso por 3-1 en 120 minutos de juego y en la cancha del Real Madrid conquistó su cuarta Copa Libertadores.

Sin embargo, el presente de ambos equipos y las sensaciones que causa una revancha de este tipo conforman un cóctel apasionante. De aquella final a hoy, hace ya 10 meses, Boca cambió de entrenador y se reforzó con varios jugadores de recorrido internacional, entre ellos el centrocampista italiano Daniele de Rossi, campeón mundial en 2006 con la selección 'azzurri'.

Por el contrario, River mantiene como técnico a Marcelo Gallardo, a quien desde aquel triunfo llaman más que nunca 'Napoleón', y salió de una figura como Gonzalo 'el Pity' Martínez, autor del tercer gol de la final en Madrid y que solía agigantarse en los enfrentamientos ante Boca.

River tampoco tendrá para el nuevo superclásico al colombiano Juan Fernando Quintero, estrella de la final del 2018, porque pese a que ya se entrena a la par con sus compañeros todavía no tiene ritmo de competencia tras cinco meses fuera de las canchas por una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



Para enfrentar a Boca, Gallardo guardó a sus jugadores titulares este sábado en el encuentro por la Superliga Argentina que River le ganó por 0-2 al Gimnasia y Esgrima de La Plata que dirige Diego Maradona.

📋 ¡Convocados para el partido de ida de las semifinales! 💪🏼#JuntosSomosMasGrandes pic.twitter.com/vyunogXLIU — River Plate (@RiverPlate) September 29, 2019



El Xeneize, entre tanto, igualó 1-1 en la Bombonera ante Newell's Old Boys con una alineación mixta entre titulares y emergentes, pero sigue líder e invicto luego de ocho jornadas en las que el técnico Gustavo Alfaro pudo armar un equipo sólido.



El miércoles en Porto Alegre es la segunda cita de la semana copera cuando se midan Gremio y Flamengo en un duelo al que le puede faltar el morbo del River-Boca, pero que promete alta calidad y muchas emociones.



Aunque Gremio comenzó a trompicones su andar en esta edición de la Libertadores, ya se ha encarrilado, exhibe como nueva figura al centrocampista Everton y viene de eliminar al Palmeiras en una serie de cuartos de final que le costó la cabeza como entrenador del 'Verdao' a Luiz Felipe Scolari.



Flamengo afrontará esta semifinal quizás en uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años, porque es el líder del Campeonato Brasileño con un equipo poderoso en el que destacan el goleador Gabriel Barbosa' 'Gabigol' y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, y al que se sumaron como refuerzos desde Europa Filipe Luis y Rafinha así como el exitoso entrenador portugués Jorge Jesús.



Partidos de vuelta de cuartos de final:

Martes

8:20PM ET/5:20PM PT River Plate (ARG) vs. Boca Juniors (ARG)

Miércoles

8:20PM ET/5:20PM PT Gremio (BRA) vs. Flamengo (BRA)

📺 beIN SPORTS en Español