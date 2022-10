EFE

La Copa Libertadores Femenina comienza y pondrá a prueba la hegemonía en esta competición de los equipos brasileños, que han ganado diez de las trece ediciones disputadas, entre ellas las tres últimas.



En esta edición del torneo continental, que se desarrollará en Quito del 13 al 28 de octubre, concurren tres equipos brasileños, dos colombianos, dos ecuatorianos, dos paraguayos, dos chilenos, uno argentino, uno boliviano, uno peruano, uno uruguayo y uno venezolano.



Entre los equipos participantes hay tres campeones como son los brasileños Corinthians (2017, 2019 y 2021) y Ferroviária (2015 y 2020) y el paraguayo Libertad Limpeño (2016), que juntos atesoran seis títulos de la máxima competición de clubes del fútbol femenino sudamericano.

Corinthians, tres veces campeón de la Copa Libertadores Femenina, saldrá a por su cuarta corona y deberá aplicarse a fondo desde el inicio, pues debutará contra Deportivo Cali colombiano, que afronta su segunda participación en el torneo con la ambición de superar los cuartos de final alcanzados el año pasado.



Tanto Corinthians como Deportivo Cali están encuadrados en el Grupo A, junto al Olimpia paraguayo y el Always Ready boliviano, ambos debutantes en la competición tras haber ganado sus respectivas ligas nacionales.



En el Grupo B, Boca Juniors y Ferroviária parten como favoritos para pasar a los cuartos de final, pero deberán demostrarlo frente a las Ñañas ecuatorianas, que jugarán de local, y las uruguayas de Defensor Sporting, otro equipo debutante en el torneo.



Desde el Grupo C, Libertad Limpeño buscará repetir la gesta lograda en 2016 cuando se proclamó campeón de la Libertadores, aunque en esta fase se verá con rivales que pueden volverse revelaciones como Palmeiras, Universidad de Chile y las Dragonas del Independiente del Valle.



Si bien Palmeiras es debutante en la Copa, es subcampeón de la liga brasileña que conquistó Corinthians, mientras que Universidad de Chile alcanzó el cuarto puesto en 2020 y las Dragonas ecuatorianas, aunque es un equipo novel, tiene la filosofía de 'Matagigantes' de la que ha hecho gala el equipo masculino.

América de Cali tratará de resarcirse de la final perdida en 2020 y comenzará en el Grupo D, frente a Santiago Morning, Alianza Lima y Deportivo Lara, campeones de sus respectivos países y con recientes actuaciones destacadas en la Copa como la de Alianza, que llegó a cuartos en 2021.



Algunos equipos llegan a este torneo mermados por la celebración al mismo tiempo del Mundial sub'17 en la India y de los Juegos Suramericanos en Asunción.



Este es el caso particularmente de Deportivo Cali, que no podrá disponer de la delantera juvenil Linda Caicedo, elegida como la mejor jugador de la última Copa América Femenina y actualmente concentrada con la selección colombiana para disputar la Copa del Mundo sub'17.

Los partidos de la fase de grupos se jugarán en el estadio del Independiente del Valle y en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, la casa de Aucas; mientras que el escenario de la fase final será el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde juega como local Liga de Quito.



De ganar Corinthians su cuarta Copa Libertadores Femenina, se convertiría en el club con más títulos, pero si lo hace Ferroviária, quedaría un empate a tres títulos con Sao Jose, también brasileño.



Desde 2019 todos los campeones han sido brasileños, pues el último campeón de un país distinto fue el colombiano Atlético Huila en 2018. Tanto América de Cali como Santa Fe se quedaron a las puertas de emular a sus compatriotas en 2020 y 2021, respectivamente.