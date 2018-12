EFE

Los duelos Real Madrid-Leganés, Levante-Barcelona y Girona-Atlético de Madrid, destacan en los octavos de final de la Copa del Rey, cuyo sorteo se celebró en el Salón Luis Aragonés, de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede federativa.

El vigente campeón, el Barcelona, derrotó en los dieciseisavos de final a la Cultural Leonesa, de Segunda B, y en octavos se enfrentará al Levante, que en la anterior ronda se deshizo del Lugo.



De esta forma, Barcelona y Levante revivirán las eliminatorias que en las temporadas 2003/2004 y 2013/2014 enfrentó a ambos equipos con sendos triunfos para el conjunto azulgrana, que ambos casos pasó de ronda.

El actual subcampeón de la Copa del Rey, el Sevilla, no tuvo un desplazamiento largo en dieciseisavos al viajar a la localidad extremeña de Villanueva de la Serena para medirse al Villanovense, pero en octavos tendrá que cruzarse España para viajar al norte y enfrentarse al Athletic Club de Bilbao, que posee 23 títulos coperos en sus vitrinas.

Otros que revivirán un duelo copero reciente son el Real Madrid y el Leganés. El derbi madrileño ya lo disputaron la pasada campaña en cuartos de final con sorpresa en el resultado. El conjunto blanquiazul perdió en Butarque (0-1) pero ganó en el Santiago Bernabéu (1-2) en la vuelta, eliminando al equipo de Zinedine Zidane.

El Atlético de Madrid, que no llega a una final de Copa desde 2013, viajará a Girona para medirse en Montilivi al conjunto catalán, que ha accedido a octavos tras eliminar al Alavés.



El Getafe, que eliminó en dieciseisavos de final al Córdoba, recibirá primero en el Coliseum Alfonso Pérez al Valladolid, que también eliminó a otro Segunda en la ronda anterior, el Mallorca.



El único equipo de Segunda, el Real Sporting de Gijón, quedó emparejado con el Valencia, que sufrió más de lo previsto para eliminar en la anterior ronda al C.D.Ebro.



El partido será especial para ambos conjuntos por la especial relación que mantiene el cuadro asturiano con Marcelino García Toral, el entrenador del Valencia, ex jugador y ex técnico del.



Real Betis y Real Sociedad, dos equipos que tienen depositadas muchas ilusiones en esta Copa del Rey, se enfrentarán entre sí por un puesto en los cuartos de final de la competición. La ida en el Benito Villamarín y la vuelta en Anoeta.



El último enfrentamiento de Copa del Rey que salió del sorteo es el que medirá al Villarreal con el Espanyol. Desde la temporada 1993/1994 no se veían las caras en el torneo. En aquella ocasión el vencedor de la eliminatoria fue el cuadro catalán.



Emparejamientos de octavos de final:



Real Madrid - CD Leganés



Getafe - Valladolid



Betis - Real Sociedad



Levante - FC Barcelona



Athletic Club de Bilbao - Sevilla



Sporting de Gijón - Valencia



Girona - Atlético de Madrid



Villarreal - Espanyol



La ida de octavos se jugará los días 8, 9 y 10 de enero y la vuelta 15, 16 y 17 de dicho mes.