La eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic y el Levante se decidirá en la vuelta, en el Ciutat de Valencia, después del empate 1-1 en la ida en San Mamés con tantos de Gonzalo Melero, en la primera parte, e Iñigo Martínez, en la reanudación.



Sendos tantos a centros de Jorge de Frutos e Iker Munian que, no obstante, dejan en ligera ventaja al conjunto de Paco López, que la busca la primera final de su historia, por el valor de los goles marcados en campo contrario.



Se puede decir que el 1-1 hizo justicia a cada equipo en cada tiempo, ya que el Levante fue mejor en la primera mitad y el Athletic, con tres cambios hechos por Marcelino García Toral, en la segunda.



Aunque en llegadas y ocasiones fue superior el equipo bilbaíno, que encontró con un gran Dani Cardenas bajos palos y un Oscar Duarte insuperable. El costarricense bloqueó hasta tres balones, dos a Iñaki Williams y uno a Alex Berenguer, con muchas opciones de gol.

Una llegada al área visitante de Iñaki Williams en el minuto 1 y otra de Roger a la local en el 2 parecían prometer el partido sin especular anunciado por ambos entrenadores, que no acabó de confirmarse.



Aunque el Levante, posicionado en un 1-4-1-4-1 que dio muchos problemas al centro del campo del Athletic, se hizo con el mando del juego y gozó de una buena ocasión en el minuto 4, un cabezazo de Melero que lamió la cruceta en jugada castigada con fuera de juego.



Cada vez mandaba más el conjunto granota cuando elaboró un gran combinación de banda, nacida en una superioridad numérica de los de Paco López que acabó en el 0-1.



Los protagonistas finales De Frutos, que centró, Melero, que batió a Simón. Lo hizo a la segunda porque, aunque falló el primer intento, estaba tan solo que le dio tiempo a repetir. Algo casi increíble tratándose de un remate al borde del área pequeña y con la posición muy centrada.



Aunque acusó el gol, el Athletic trató de rehacerse y buscó el empate en varias jugadas generadas por Muniain. En la dos primeras, el costarricense Duarte bloqueó los intentos de disparo de Williams; y en la tercera Iñigo remató un córner del capitán, pero Radoja se interpuso en el cabezazo.



Un disparo lejano de Raúl, que no sorprendió a Cárdenas, y un pared entre Capa y Muniain que se le fue un larga al navarro dieron paso al descanso con el Levante merecidamente por delante en el marcador, aunque con el Athletic empezando a llegar con peligro.



Tan descontento acabó Marcelino de la primera parte que hizo un triple cambio sin esperar a que se iniciase al segunda mitad. En los vestuarios se quedó el doble pivote Dani García-Vencedor, desubicado en el 0-1, y Capa. Lo que significó que De Marcos retrasase su ubicación al lateral. Entraron Vesga, Unai López y Berenguer.



Y bien con notó el Athletic esa decisión de Marcelino, ya que salió desatado y en apenas siete minuto generó hasta tres ocasiones de gol en las que Cárdenas dejó claro porqué su técnico confío en él para este partido.



Primero despejó un cabezazo de Raúl, a centro de Muniain; después repelió un remate a bocajarro de Berenguer; y finalmente volvió a repeler, bien colocado, un duro disparo con poco ángulo de Williams en el primer palo.



Con el cuarto remate seguido de los leones no pudo. Un testarazo cruzado de Íñigo Martínez, a centro de Muniain en un saque de esquina. Es la séptima asistencia del capitán rojiblanco en los diez partidos que lleva Marcelino en el banquillo bilbaíno.



El cabezazo de Íñigo, todo un homenaje a Arit Aduriz, que hoy cumplía 40 años.



Había intentado frenar un poco el brío rojiblanco el conjunto hoy de albinegro con un remate de Bardhi bloqueado por Iñigo, pero el Athletic no cejó ni con el empate y buscó el 2-1 por medio de Berenguer. A quien primero le bloqueó un disparo Duarte y después no le salió como quería un cabezazo a centro de De Marcos.



Un remate de Yeray ya en el descuento fue la última oportunidad de variar un marcador que deja casi todo para la vuelta en el Ciutat de Valencia. Al que el Levante, no obstante, saldrá con ligera ventaja.