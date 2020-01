El Mirandés elimina al Celta de la Copa del Rey

EFE

El Mirandés, de la segunda división, dio la sorpresa y eliminó este jueves al Celta de Vigo en un encuentro que dominó la primera parte y en el que el equipo gallego consiguió empatar gracias a su buen juego en algunos instantes, aunque se vio sorprendido en la prórroga con el gol de Antonio Sánchez en el minuto 114 que dio el pase a octavos a los locales.



El Celta comenzó controlando el partido aunque el Mirandés estaba bien colocado en el campo. La primera oportunidad legó para los de Óscar García en las botas de Garbiel Fernández, pero el conjunto vigués no tuvo muchas más claras en la primera mitad.



Tras una alternancia de balón de ambos equipos, cuando se rondaban los veinte minutos de juego, los hombres de Andoni Iraola empezaron a ser superiores, poniendo en serios apuros al guardameta visitante.



El delantero brasileño Matheus pudo marcar el primer gol en el minuto 25 tras un gran pase de Álvaro Peña, pero se escapó por muy poco.

Donde no falló fue desde el punto de penalti 3 minutos después, el brasileño convertía la pena máxima tras una mano clara en el área de Araujo poniendo por delante al equipo local.



El gol dio algo de vida al conjunto vigués, especialmente a Gabriel Fernández que tuvo cuatro ocasiones seguidas para empatar el partido, pero el uruguayo no tuvo suerte de cara a la portería.



El Celta tuvo la posesión durante la primera mitad, pero las mejores ocasiones llegaron del lado rojillo.



Tras el paso por vestuarios el juego se convirtió mucho más ´físico y el Celta gozó de más ocasiones claras, pero el conjunto de Antoni Iraola aguantó los envites del Toro Fernández y de Sisto, al que García dio salida para buscar más portería.



El tiempo se acababa para el Celta y necesitaba un gol. Óscar García dio salida a Iago Aspas en busca del tanto del empate. Mientras, Iraola dio descanso al autor del gol, Matheus para dejar los últimos veinte minutos a Marcos André.



García agotó los cambios con la salida de Rafinha, pero el conjunto rojillo siguió aguantando hasta una contra que terminó con disparo que entraba por la escuadra de la meta defendida por Limones.



El equipo rojillo lejos de venirse abajo trató de volver a ponerse por delante, ocasiones no le faltaron, la más clara la de Marcos André frente al portero que tampoco pudo rematar Álvaro Rey.



Iago Aspas pudo marcar a dos minutos del final del partido, pero el balón se le marchó fuera en la ocasión más clara del partido.



Cuatro minutos añadió el colegiado Martínez Munuera que no sirvió a ninguno de los dos equipos para adelantarse y el partido fue a la prórroga.



En la prórroga el Celta tuvo más la pelota pero el cansancio empezó a notarse en ambos conjuntos que a duras penas llegaba a portería contraria en los primeros quince minutos del añadido.



Rafinha pudo adelantar nada más comenzar la segunda parte de la prórroga, pero de nuevo Sisto tuvo otra ocasión clara, con una falta peligrosa cerca de la media luna. Rafinha vio la roja por un agarrón pero Sergio Álvarez interceptó el lanzamiento de Álvaro Rey.



Con uno menos, el Mirandés hizo valer su superioridad y un centro atrás de Merquelaz para Antonio Sánchez, que remató aprovechando el error de los centrales, para poner el 2-1.



Limones salvó primero y después el larguero, pues el Celta asedió los últimos minutos la meta del portero rojillo. Merquelanz intentó sorprender al portero del Celta que estaba adelantado en el añadido sin suerte, pero a sorpresa la dio todo el equipo que eliminó al Celta y pasa a octavos de final de Copa del Rey