EFE

La selección brasileña perdió por lesión al atacante Willian para la final de la Copa América, que disputará el domingo frente al vencedor del duelo entre Perú y Chile en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol.



De acuerdo con la entidad, los exámenes de imagen a que fue sometido confirmaron que el jugador del Chelsea inglés, que fue convocado para la Copa América para cubrir la baja de Neymar, sufrió una lesión muscular en la pierna derecha en el partido en que Brasil se impuso el jueves por 2-0 a Argentina en las semifinales de la competición.



"El examen detectó una lesión muscular cuyo tiempo de recuperación impedirá al atacante participar en la final de la Copa América", según el comunicado de la Confederación.



El delantero del Chelsea, sin embargo, continuará concentrado con la selección e iniciará tratamiento médico en la Granja Comary, el centro de entrenamiento que la Canarinha tiene en la ciudad serrana de Teresópolis, a 98 kilómetros de Río de Janeiro, y en donde Brasil se preparará para la final a partir de esta noche.



Willian, que sustituyó en el segundo tiempo del partido con Argentina al también extremo Everton, se quejó de dolores en la región posterior de la pierna derecha que le impidieron jugar con normalidad pero no pudo ser sustituido porque el seleccionador brasileño, Tite, ya había realizado los tres cambios reglamentarios.



El centrocampista es, por ahora, el único de los 23 convocados por Tite que no podrá jugar la final debido a que el delantero Richarlison, recuperado ya de un cuadro de paperas que le mantuvo aislado del grupo durante varios días, se reintegró al equipo el pasado lunes.



El lateral izquierdo Filipe Luis, que no fue alineado en el partido con Argentina pese a que estaba a disposición del técnico, igualmente se recuperó de unas molestias en el muslo derecho que lo tuvieron bajo tratamiento esta semana.



Y el centrocampista Fernandinho, que continúa en tratamiento por los dolores en la rodilla derecha que le impidieron ser alineado en los últimos tres partidos con Brasil, continúa concentrado con el equipo.



Los jugadores de la selección brasileña disfrutaron este miércoles de un día libre después de eliminar a Argentina y sólo volvieron a concentrarse al final de la tarde de hoy en Belo Horizonte, en donde embarcaron con rumbo a Río de Janeiro.