Siete años después de una dolorosa derrota en el Mundial de Brasil, Uruguay buscará este sábado su revancha frente a Colombia por los cuartos de final de la Copa América.

En el mismo país donde la Celeste sufrió dos recordados goles de James Rodríguez que lo mandaron a casa, estos combinados volverán a enfrentarse en buscar de un lugar entre los cuatro mejores del certamen.



Aunque varios futbolistas ya no están, entre ellos la gran figura de ese encuentro, otros como los uruguayos Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez y Edinson Cavani o el colombiano David Ospina tendrán la oportunidad de repetir.



También podrá jugar Luis Suárez, quien en aquella oportunidad no pudo estar tras ser sancionado por morder al italiano Giorgio Chiellini en el último encuentro de la fase de grupos.



Seguramente, el delantero del Atlético de Madrid retornará al once inicial luego de ocupar un lugar en el banquillo en el último encuentro de la primera fase entre Uruguay y Paraguay.



Con su ingreso, es probable que entre Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz uno abandone el once inicial y el otro se quede para acompañar a Federico Valverde, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur en el medio.



Mientras tanto, la presencia del capitán, Diego Godín, aún es una incógnita ya que el defensor del Cagliari italiano sigue bajo observación médica por una dolencia.



En caso de no llegar, es casi un hecho que su lugar estará ocupado por Sebastián Coates.



Del otro lado, Colombia no podrá contar con Juan Guillermo Cuadrado, una de sus principales figuras. El futbolista del Juventus italiano vio la cartulina amarilla y se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas.



Yimmy Chará, Edwin Cardona y Luis Fernando Muriel son algunas de las opciones que tiene el seleccionador, Reinaldo Rueda, para sustituirlo.



Mientras tanto, en el resto del once seguramente Duvan Zapata comandará el ataque con Miguel Borja o Rafael Santos Borré parado a su costado.



Con este equipo, la selección cafetera intentará avanzar a una instancia a la que llegó por última vez en 2016 para tratar de repetir lo logrado 20 años atrás, cuando levantó la copa en la final frente a México gracias a un tanto de Iván Ramiro Córdoba.



Uruguay, por su parte, intentará continuar su camino hacia la decimosexta estrella y buscará tomarse, otra vez en Brasil, esa revancha que el fútbol siempre da.