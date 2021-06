¡Brasil no quiere jugar la #CopaAmerica😱!



🗣️“Todos conocen nuestra posición en la Copa. Más claro imposible. Queremos expresar nuestra opinión después del partido contra Paraguay. No soy yo, no son los jugadores de Europa. Son todos los jugadores, con Tite. Todos juntos" pic.twitter.com/LlPuaP3JEL