EFE

Las selecciones de Perú y Paraguay abrirán este viernes en el estadio Olímpico Pedro Ludovico, de la ciudad de Goiania, la fase de cuartos de final de la edición 47 de la Copa América, que se extenderá hasta el sábado.



Perú, segunda clasificada del Grupo B, y Paraguay, tercera del A, jugarán tres horas antes del pitido inicial del partido que en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, jugarán Brasil, el equipo anfitrión, y Chile.



La fase de los ocho mejores del torneo concluirá el 3 de julio.

¡ASÍ QUEDARON LOS CUARTOS DE FINAL! 🔥⚽



Estos serán los cruces de la próxima fase de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆



ASSIM FICARAM AS QUARTAS DE FINAL! 🔥⚽



Estes serão os cruzamentos da próxima fase da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/ooVZWvHY6J — Copa América (@CopaAmerica) June 29, 2021

Ese sábado la selección de Uruguay, segunda del Grupo A, se citará en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, con la de Colombia, que avanzó como tercera del Grupo B.



Tres horas después, también en la ciudad central de Goiania, la formación de Argentina, líder del Grupo A, se las verá con Ecuador, que llegó a esta instancia como última clasificada desde el B.



Emparejamientos de los cuartos de final de la Copa América

02.07 Perú vs. Paraguay

Estadio: Olímpico Pedro Ludovico de Goiania

Hora: 18.00 local (17.00 ET)



02.07 Brasil vs. Chile

Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro

Hora: 21.00 local (20.00 ET)



03.07 Uruguay vs. Colombia

Estadio: Mané Garrinha de Brasilia

Hora: 19.00 local (18.00 ET)



03.07 Argentina vs. Ecuador

Estadio: Olímpico Pedro Ludovico de Goiania

Hora 22.00 local (21.00 ET).