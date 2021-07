EFE

Argentina y Colombia, dos de los máximos candidatos a ganar la Copa América de Brasil, se enfrentarán en Brasilia en la segunda semifinal con sus principales figuras a disposición y con la ilusión de enfrentar a Brasil o Perú en la gran final.



La Albiceleste está invicta en este torneo y lleva 18 partidos sin perder, con once victorias y siete empates.



Argentina fue líder de la Zona A con diez puntos, seguido por Uruguay con siete, Paraguay con seis, Chile con cinco y Bolivia, sin unidades.

🎥 ¡Listos para la Semifinal!@ReinaldoRuedaDT y @Cuadrado nos cuentan como está nuestra Selección Colombia para el partido de mañana 🆚 🇦🇷 👊#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/Id5WLoRJRz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 5, 2021





Colombia fue tercero de la Zona B con cuatro unidades, detrás de Brasil (10 puntos) y Perú (7) y delante de Ecuador (3) y Venezuela (2).



En los cuartos de final, el equipo que lidera Lionel Messi venció sin muchas complicaciones a Ecuador por 3-0 y Colombia eliminó por penaltis a la dura selección de Uruguay, tras empatar sin goles en los 90 minutos.

En la fase de grupos, Colombia se enfrentó a Brasil, la máxima candidata, y le ganaba por 0-1 a menos de quince minutos del final. Sin embargo, los goles de Roberto Firmino y Casemiro le dieron la victoria a la Canarinha.



Argentina, cuenta con un iluminado Messi, que es el máximo goleador del torneo con cuatro goles (uno de penalti y otro de tiro libre) y el máximo asistidor, con cuatro.





Todo parece indicar que ante Colombia jugarán los mismos once que golearon a Ecuador, aunque el centrocampista de recuperación Guido Rodríguez podría aparecer en lugar de Leandro Paredes.



Además, el zaguero Germán Pezzella podría volver a ser titular por Cristian Romero, ausente ante la Tricolor por lesión.



Otra variante posible es el ingreso del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico en lugar de Marcos Acuña.



En Colombia no estará el centrocampista Matheus Uribe, que estuvo ausente ante Uruguay y se perderá el resto de la Copa América por lesión.



Se prevé que Gustavo Cuellar continuará como titular en lugar del jugador del Oporto.



La buena noticia para el seleccionador Reinaldo Rueda es que podrá contar nuevamente con una de las figuras del equipo, Juan Guillermo Cuadrado, que no pudo jugar ante la Celeste por acumulación de tarjetas amarillas.



Cuadrado ingresaría en lugar de Rafael Santos Borré.