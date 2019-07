Gareca celebra la clasificación a la final de la Copa América

EFE

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, aseguró, tras clasificarse para la final de la Copa América al golear por 0-3 a Chile, que "cuando uno llega a una final, no ve otra opción que ganarla".



"Más allá de la dificultad que supone enfrentar a Brasil, que es una de las mejores selecciones del mundo por su equipo, sus individualidades y su entrenador, es una final y las finales adquieren un matiz totalmente diferente", dijo Gareca en conferencia de prensa.



"Ojalá podamos hacer un buen papel, porque cuando uno entra en una final, no ve otra opción que ganarla, siempre respetando a la selección que tenemos en frente, que es de gran nivel y contra el que sufrimos una gran derrota", dijo el técnico sobre el 0-5 que les endosó la Canarinha en la fase de grupos.

Habla Ricardo Gareca, DT de @SeleccionPeru



🇵🇪 "El equipo tuvo una buena actuación ante una gran selección"#CA2019Telemundo pic.twitter.com/4LF7b4bMZB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2019

Gareca precisó que es entendible que esta clase de derrotas producen movimientos en cualquier país pero valoró la capacidad de sus jugadores para sobreponerse a ese golpe, porque "eso es algo muy meritorio".



"Nos tocó atravesar momentos duros. Llegamos a la final por méritos propios, porque nos supimos sobreponer a una adversidad importante en lo anímico y lo futbolístico, como es una derrota dura que en lo general predispone mal", apuntó.



En ese sentido, Gareca destacó que cuesta mucho recuperarse "después de una derrota tan dolorosa, sobre todo si inmediatamente después enfrentar a una selección como Uruguay", a la que Perú eliminó por penaltis en los cuartos de final.



"El grupo es muy fuerte, creo que ahí radica todo. La fortaleza en todo aspecto que el equipo tiene para superar adversidades e ir superándose", reiteró.



El argentino consideró que su selección está en un pico de forma bueno tanto físicamente como anímicamente para enfrentar a Brasil en la final, aunque reconoció que todavía no se ha puesto a pensar en la forma de ganarle a la Canarinha en el Maracaná.



"No lo sé, la verdad. Todavía no la hemos jugado. Iremos analizándolo. Confiamos en los jugadores, porque los tenemos para encontrar la respuesta", señaló Gareca.



"Si tengo que elegir un momento para llegar a la final, es este. Pero es un rival que independientemente de como venga es muy difícil. Creo que de Brasil preocupa todo, aunque no es la palabra correcta. Yo creo que la palabra es ocupar. Brasil ocupa la cabeza en todo". añadió.



Gareca afirmó que considera tan importante ganar una Copa América como clasificarse para el Mundial, algo que ya logró con Perú en la Copa del Mundo de 2018.



Sobre el partido con Chile, el argentino reconoció que "quizás el marcador no refleja lo visto en el campo, porque Chile llegó". "Nuestro arquero fue figura, pero creo que Perú ganó merecidamente", indicó.



Sobre el estado físico de Edison Flores y André Carrillo, que se retiraron la cancha aparentemente lesionados, Gareca aclaró que los dos fueron sustituidos por precaución y que tendrá a sus 22 jugadores a su disposición para la final en el Maracaná.