Falcao vive la Copa América "como si fuera la última"

EFE

El delantero colombiano Radamel Falcao García admitió este jueves en Salvador que en Brasil puede estar jugando la última Copa América de su carrera.



"Esta puede ser la última Copa América para mí, no lo sabemos. La vivimos como si lo fuera. Es una buena manera para autoexigirse", aseguró el atacante de 33 años durante una conferencia de prensa en el hotel de concentración a donde llegó la selección colombiana para medirse el sábado con la de Argentina.



El interrogante generó un silencio inicial en el recinto y una posterior sonrisa por parte del jugador del Mónaco francés y del portero David Ospina, con quien compareció ante la prensa.





Sin contestar exactamente la pregunta, Falcao añadió que en esta selección de Colombia que vino a Brasil, ahora bajo el mando del entrenador portugués Carlos Queiroz, no solamente él es un veterano sino que ya hay un grupo de experiencia en esta clase de torneos.



"Colombia tiene a varios futbolistas que ya han participado de este tipo de competiciones", agregó 'el Tigre' antes de afirmar que la actual selección "ha crecido en cuanto a las individualidades y como equipo".



Para Falcao, este sábado en el partido contra Argentina en Salvador, que dará inicio al Grupo B de la competición, es una oportunidad para ganar.



Vencer a Argentina ha sido un imposible para Colombia en los últimos 12 años y por lo tanto una motivación adicional para Falcao y todos los integrantes de la selección tricolor.



El encuentro se jugará el sábado en el estadio Arena de Fonte Nova.



"Somos conscientes de que hace muchísimo tiempo no se le gana a Argentina, pero tenemos que seguir luchando. Creo que estamos más cerca" sostuvo el ariete, máximo goleador de Colombia con 34 anotaciones.



"Debemos estar atentos a los pequeños detalles, mantener la concentración y dar el fútbol que estamos acostumbrados a practicar, en este tipo de encuentros los detalles hacen la diferencia" apostilló.



Falcao considera que la selección Argentina está en un recambio, pero que no por ello deja de ser una de las favoritas al título del torneo que se jugará del 14 de junio al 7 de julio.



"Argentina está en un recambio, pero siempre va a ser candidato junto a Brasil", concluyó