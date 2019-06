Definidos los cuartos de final de la Copa América 2019

GOAL/EFE

La Copa América 2019 entra en etapa de definiciones y las Selecciones ya van soñando con la gran final.

Los cuartos de final de la Copa América se disputarán del 27 al 29 de junio de 2019.

Cuartos de final - #CopaAmerica



27/6

🇧🇷 Brasil - Paraguay 🇵🇾 (Porto Alegre)



28/6

🇻🇪 Venezuela - Argentina 🇦🇷 (Río)

🇨🇴 Colombia - Chile 🇨🇱 (São Paulo)



29/6

🇺🇾 Uruguay - Perú 🇵🇪 (Salvador) pic.twitter.com/jKQxeIrysK — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 25, 2019

Clasificados:

Colombia

Chile

Brasil

Venezuela

Argentina

Perú

Uruguay

Paraguay

FECHA PARTIDO ESTADIO HORA

-----------------------------------------------------------------

27 junio Brasil-Paraguay Gremio (Porto Alegre) 20:30 ET

28 junio Venezuela-Argentina Maracaná (Rio de Janeiro) 15:00 ET

28 junio Colombia-Chile Corinthians (Sao Paulo) 19:00 ET

29 junio Uruguay-Perú Arena Fonte Nova (Salvador) 15:00 ET