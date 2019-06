Colombia vence 1-0 a Paraguay y termina como líder invicto

EFE

La selección Colombia consolidó una campaña perfecta en la Copa América, pese a incluir nueve jugadores distintos en su formación, al vencer por 1-0 en el cierre del Grupo B a Paraguay, que ha hipotecado así sus opciones de clasificación a los cuartos de final.



Los colombianos, clasificados de manera anticipada, ratificaron el primer puesto con nueve puntos en tres presentaciones.



Paraguay se quedó con dos enteros y tendrá que esperar el resultados del partido del Grupo C entre Ecuador y Japón, este lunes, para conocer si avanza como segundo mejor tercero.

A la espera de lo que ocurra con Chile, líder de ese mismo grupo con seis unidades, Colombia se convierte en la selección de mejor campaña de la Copa América en la primera fase.



El ímpetu le duró a Paraguay tan solo siete minutos. Ya en el primero Derlis González probó al debutante portero colombiano Álvaro Montero con un disparo por abajo y el gigante de dos metros se estiró y desvió la pelota.



A los siete Matías Rojas ensayó una media volea detrás de la media luna, pero su puntería falló y el balón tomó demasiada altura.

A partir de esta jugada fue la selección del portugués Carlos Queiroz la que mandó, porque los laterales Santiago Arias y Cristian Borja comenzaron a presionar y a salir veloces al ataque, y arriba entre Juan Cuadrado y Radamel Falcao hacían valer sus galones.



La pelota quiso estar del lado colombiano. Toque por abajo, pases cortos o largos y cambios de ritmo conformaron un libreto en el que comenzó a destacar por su velocidad Luis Díaz.



Colombia avisó que quería el gol, primero con un tiro de Edwin Cardona delante del punto penal y poco después con una chilena que se inventó Falcao y que despertó aplausos en las gradas.



Estaba por caer la anotación, que llegó a los 31 minutos cuando Gustavo Cuéllar se desdobló por el costado derecho, trazó una diagonal, recibió un pase de Falcao y en el área del arquero venció a Junior Fernández.



Paraguay, que necesitaba ganar para meterse directamente en los cuartos de final, no reaccionó por el resto del primer tiempo y quizás invadido por la ansiedad no supo cómo igualar contra una Colombia práctica y siempre concentrada.



La Albirroja volvió con Cecilio Domínguez en lugar de Matías Rojas y arriesgó su retaguardia para volcarse por la igualdad.



Colombia respondió con el ingreso de James Rodríguez por Cuadrado y de Duván Zapata por Falcao. Quería ganar por más goles y aprovechar los espacios libres que dejaran los paraguayos.



El arquero Fernández evitó dos veces que así ocurriera con sendas atajadas de felino, pero no pudo sacar el misil que disparó Díaz para anotar el segundo tanto colombiano.



En medio del festejo y los aplausos, el árbitro, el peruano Víctor Carrillo, revisó la jugada en el VAR y anuló el gol al corroborar que hubo mano.



Aún así, Colombia siguió con el arco paraguayo en la mira y el dominio casi total del partido. Parecía el equipo de la necesidad, mientras Paraguay empezaba a ser presa del desespero y solo se acercaba al arco rival con garra y coraje, mas no con ideas.



Apenas a los 80 minutos volvió a visitar la puerta colombiana con un débil cabezazo de Cardozo que Montero controló sin prisa.



De nuevo el VAR fue accionado para rectificar a los 89 minutos la decisión del árbitro de conceder un penalti sobre Díaz. No existió la falta.



Colombia jugará los cuartos de final el próximo jueves frente al segundo clasificado del Grupo C.