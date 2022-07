La Copa Africana de Naciones Femenina 2022 sigue calentando motores con la definición de las semifinales y la final esta semana, con cuatro prometedores partidos.

La acción futbolística en VIVO continúa en beIN SPORTS. beIN SPORTS emitirá los partidos en directo a través de la plataforma de streaming de la cadena beIN SPORTS CONNECT, y del canal gratuito en inglés beIN SPORTS XTRA.

Aquí tienes la guía y cómo verlo:

SCHEDULE:

COPA AFRICANA DE NACIONES FEMENINA FECHA PARTIDO RONDA HORARIO (EST) CANALES Domingo, Julio 17 Senegal vs Túnez Repechaje 12:55 PM LIVE beIN SPORTS CONNECT 6:00 PM PREMIERE beIN SPORTS Domingo, Julio 17 Botswana vs Camerún Repechaje 3:55 PM LIVE beIN SPORTS CONNECT 8:00 PM PREMIERE beIN SPORTS Lunes, Julio 18 Zambia vs Sudáfrica Semifinal 12:50 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT Lunes, Julio 18 Marruecos vs Nigeria Semifinal 3:50 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT Viernes, Julio 22 TBD Tercer Lugar 3:50 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS CONNECT 8:00 PM PREMIERE beIN SPORTS Sábado, Julio 23 TBD Final 3:50 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT

CAF Awards Ceremony:

CEREMONIA CAF AWARDS FECHA EVENTO HORARIO (EST) CANALES Jueves, Julio 21 Ceremonia CAF Awards 2:50 PM LIVE beIN SPORTS CONNECT

CÓMO VER:

DISPONIBLE EN ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE SERVICIOS TRADICIONALES Y OTT CANAL CABLE TRADICIONAL Y SATÉLITE SERVICIOS DE STREAMING OVER-THE-AIR BROADCAST STATIONS beIN SPORTS YouTube TV beIN SPORTS Charter, Dish, Verizon Fios, Cox, Liberty, Mediacom, RCN, Atlantic Broadband, and Claro TV, among others SlingTV, FuboTV, and Fanatiz beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT beIN SPORTS XTRA The Roku Channel, YouTube TV, Samsung TV Plus (1163), XUMO TV (746), Plex, Pluto TV, Fanatiz, fuboTV, KlowdTV, Redbox, IMDb, TiVo, Vizio, Canela TV, and SportsTV. Over-the-air stations including Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Dallas - Fort Worth, Houston, San Jose - San Francisco - Oakland, Atlanta, Miami - Fort Lauderdale, San Diego, Salt Lake City, Hartford, Columbus, Las Vegas, and Austin, among others beIN SPORTS XTRA en Español fuboTV, PlutoTV, The Roku Channel, Vizio, XUMO TV, Fanatiz, ViX, KlowdTV, SportsTV and Canela TV. Over-the-air stations including Los Angeles, Philadelphia, Dallas – Fort Worth, Houston, and Atlanta, among others.



