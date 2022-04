EFE

El expresidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, considera que el club bávaro no necesita ahora una ofensiva de fichajes similar a las realizadas en 2007 y 2012, pese a la decepcionante eliminación a manos del Villarreal en la Liga de Campeones.

"Creo que en este caso eso no es necesario. En 2007 habíamos sido cuartos en la Bundesliga y ni siquiera nos habíamos clasificado a la Liga de Campeones", dijo Rummenigge para responder a una pregunta al respecto en una entrevista con la revista "Kicker"



"En 2012 el Borussia Dortmund había ganado el doblete y nosotros además habíamos perdido la final de la Liga de Campeones en casa contra el Chelsea", agregó.



En 2007, el Bayern fichó a Franck Ribery, Miroslav Klose y Luca Toni y transformó radicalmente la plantilla mientras que en 2012 fichó a Javi Martínez y Mario Mandzukic, que fueron claves en la conquista de la triple corona en la temporada siguiente.



"El punto de partida era distinto. Ahora el Bayern tiene al menos 18 jugadores que jugarán el Mundial de Catar. Contra Villarreal entraron como sustitutos un internacional alemán como Serge Gnabry, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo como Alphonso Davies y Eric-Maxim Choupo Moting que se clasificó al Mundial con Camerún", dijo.



"El problema no es que no haya calidad en el banquillo", agregó.



Rummenigge calificó la clasificación del Villarreal de merecida y dijo que la presencia de dos ingleses y dos españoles en semifinales de la Liga de Campeones muestran la situación actual del fútbol europeo.



"El Villarreal es un equipo bien armado, con una estructura salarial sensata y un gran entrenador. Sigo a Unai Emery desde hace mucho. Todo el mundo sabe que el domina las eliminatorias directas y mostró que con una táctica inteligente se le puede complicar la vida al Bayern", dijo.



Rummenigge analizó el bajón que ha tenido el Bayern después de navidades, que se reflejó en los partidos contra el Villarreal, y dijo que eso puede estar relacionado con un cambio en la estructura táctica.



"Desde los tiempos de Louis van Gaal jugamos con un 4-2-3-1. Ahora se le da con frecuencia preferencia a una defensa de tres. No puedo decir desde la distancia que he ganado si el equipo se siente bien con ella", dijo.



Por otra parte, Rummenigge considera que las discusiones sobre renovación de contratos han generado intranquilidad en el equipo.



"Hay debates permanentes en los medios. Primero sobre Joshua Kimmich, luego sobre Leon Goretzka y Kingsley Coman y ahora sobre Manuel Neuer, Thomas Müller, Serge Gnabry y Robert Lewandowski. Estamos en el último cuarto de la temporada y eso no es bueno, trae intranquilidad", dijo.