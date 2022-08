EFE

El centrocampista Jamal Musiala es baja para el partido de la Bundesliga del Bayern Múnich, el domingo ante el Bochum, debido a una lesión muscular que, según el entrenador Julian Nagelsmann, no es grave pero ante la que se ha decidido no correr riesgos.



"Tal vez podría jugar, pero tenemos que tener cuidado de que la lesión no se agrave", dijo Nagelsmann.



Musiala ha sido uno de los jugadores clave del Bayern en las dos jornadas jugadas en la Bundesliga -tres goles en los dos partidos- y en la Supercopa alemana.

Nagelsmann dijo que había otros jugadores que eran duda por diversos problemas físicos. Matthjis de Light y Serge Gnabry tiene lesiones en la mano. Gnabry además tiene problemas de abductores.



Dayot Upamecano, por su parte, recibió un golpe en la cabeza del peroné y no está claro que pueda jugar.



"Habíamos planeado dos cambios en la alineación titular, ahora tal vez sean tres", dijo Nagelsmann.



El Bayern ha disputado sus tres partidos oficiales con el mismo once inicial.



El domingo, Nagelsmann podrá volver a contar con Kingsley Coman, que se perdió las primeras jornadas por una sanción que arrastraba de la temporada pasada.



Coman sería una alternativa tanto para Musiala como para Gnabry lo mismo que Leroy Sané que ha sido suplente en los partidos anteriores.



Upamecano ha formado en los partidos jugados hasta ahora la pareja de centrales con Lucas Hernández. Su sustituto natural sería De Light. Si ninguno de los dos puede jugar una variante posible es que Benjamin Pavard pase al centro de la defensa y que en el lateral derecho juegue el marroquí Noussair Mazraoui.