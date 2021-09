EFE

El internacional germano Leon Goretzka ha prolongado su contrato con el Bayern Múnich hasta junio de 2026, informó el club bávaro este jueves.

El contrato de Goretzka, que llegó al Bayern en 2018 procedente del Schalke 04, expiraba en 2022, con lo que ha firmado por cuatro temporadas más.



En este tiempo ha ganado tres veces el título de la Bundesliga, dos la Copa, tres la Supercopa germana y en 2020 la Liga de Campeones, la Supercopa europea y el Mundial de Clubes. El centrocampista ha marcado hasta ahora 25 goles en 118 partidos oficiales.



"Con el Bayern hemos ganado todo lo que hay que ganar en los últimos tres años. Pero aún más bonito que ganar títulos es confirmar y repetir estos éxitos. Queremos seguir avanzando en los próximos años", indicó el futbolista de 26 años, quien apuntó que "el equipo, el club y el entorno no sólo son muy profesionales, sino también familiares".



"Esta mezcla es una de las garantías de éxito de este club. Me alegro mucho de que me hayan permitido ampliar mi contrato anticipadamente hasta 2026", comentó Goretzka, quien aseguró que todavía estaba "hambriento" de ganar más títulos.



Herbert Hainer, presidente del club bávaro, comentó que Goretzka "encaja perfectamente en el Bayern por muchas razones: por un lado, sus cualidades deportivas son apreciadas en toda Europa. Por otro lado, como personalidad tiene un impacto más allá del terreno de juego. Goretzka es un líder de opinión dentro y fuera del campo de fútbol, y ese es exactamente el tipo de jugador que queremos aquí".



Oliver Kahn, director general de la Junta, opinó que "es crucial para el desarrollo" del club que puedan conservar a los mejores jugadores "a largo plazo", ya que para "tener éxito como club" precisan "jugadores que estén permanentemente motivados, y a Leon Goretzka no hay que decirle nada sobre motivación. Siempre quiere mejorar y tiene la ambición de marcar una época en el FC Bayern".



El director deportivo, Hasan Salihamidžić, expresó también su satisfacción por la noticia de asegurarse la continuidad de uno de los fijos del equipo. "León es una fuente de energía dentro y fuera del campo. Posee una gran técnica y dinamismo y es en el continente europeo un centrocampista especialmente peligroso que puede decidir partidos".



"Nos alegramos mucho de que Joshua Kimmich y Leon Goretzka formen el corazón de nuestro equipo y sean los protagonistas del FC Bayern durante muchos años", añadió.