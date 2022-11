EFE

El Bayern Múnich goleó este martes al Werder Bremen por 6-1 con un gol de Jamal Musiala, tres de Serge Gnabry, uno de Leon Goretzka y otro de Mathys Tel, y la victoria le permite sacarle seis puntos de ventaja en la Bundesliga al Borussia Dortmund, que había perdido antes 2-0 ante el Wolfsburgo.



El Bayern no tuvo piedad en un partido cuya historia se escribió en el primer tiempo, mientras que la segunda parte solo fue una especie de epílogo.



Cuando todavía no había pasado media hora de juego ya se podían contar cinco goles, un penalti fallado y un jugador sustituido por lesión -Sadio Mané tuvo que dar paso a Leroy Sané- en un partido que había empezado siendo un intercambio de golpes.



El Bayern había pegado primero cuando, en la primera llegada, Jamal Musiala abrió el marcador en el minuto 6. La jugada se inició con una recuperación de balón de Serge Gnabry en la mitad del campo, la pelota le quedó a Musiala, que avanzó con el campo abierto y jugo con Mané.



El remate de Mané fue parado a medias por el meta Jiri Pavlenka, pero el rebote le quedó a Musiala, que se acomodó la pelota y marcó con un remate con la zurda.



En el 9 ,el Bayern tuvo ocasión de aumentar la ventaja con un remate desviado de Mané, pero en su primera llegada el Bremen logró el empate por medio de Anthony Jung, que aprovechó un buen pase al área de Mitchel Weiser.



En el 16, en un penalti sancionado por el VAR por falta contra Gnabry, el Bayern tuvo ocasión de adelantarse, pero Pavlenka paró el remate de Eric-Maxim Choupo Moting.



El Bayern siguió insistiendo y en el minuto 23 Gnabry logró el gol de la ventaja con un remate al segundo poste tras recoger dentro del área un disparo bloqueado de Goretzka.



Después Choupo-Moting enmendó su error del penalti fallado al iniciar dos jugadas que llevaron a los dos goles siguientes del Bayern. En el 26 marcó Goretzka a pase de Joshua Kimmich al área.



Kimmich se había encontrado con una autopista para avanzar a pase de Choupo-Moting desde el centro del campo.



En el 28 marcó Gnabry, a puerta vacía y a pase de Sané, que se había encontrado con vía libre hacia la portería a pase de Choupo-Moting.



En el segundo tiempo no pasó tanto. El Bayern era el equipo que tenía ocasiones y en el minuto 55 un remate de Sané tocó el poste y en el tramo final del duelo logró ampliar el marcador.



En el minuto 82, a pase de Mazraoui, Gnabry hizo el quinto del Bayern y el tercero en su cuenta personal con un remate desde corta distancia y en el 84 en un contragolpe Mathys Tel marcó el sexto.