Lewandowski se despacha con un Hat-trick ante Schalke

El Bayern Múnich goleó este sábado a domicilio por 0-3 al Schalke con tres goles de Robert Lewandowski en un partido que controló casi de principio a fin, si se exceptúa una breve fase en la segunda parte.



El Bayern salió al campo sin el internacional español Thiago Alcántara, baja a última hora por un problema en las vértebras cervicales, ante lo que lo que el entrenador Niko Kovac intentó compensar con cambios posicionales.



Joshua Kimmich dejó el lateral derecho para ocupar la posición habitual de Thiago en el centro del campo, la posición habitual de Kimmich la cubrió Benjamin Pavard; y el internacional francés ex atlético Lucas Hernández, en lugar de Pavard, formó la pareja de centrales con Nicklas Süle.





El brasileño Philippe Coutinho -cedido por el Barcelona- empezó el partido en el banquillo -Kovac lo había anticipado aludiendo que todavía no estaba en su forma ideal, con lo que en la parte ofensiva no hubo modificaciones con respecto al partido de la semana pasada ante el Hertha.



El Schalke intentó presionar al Bayern y quitarle espacios pero los bávaros lograron controlar el partido desde el principio.



Pese a que el Bayern no brillaba demasiado y no generaba muchas ocasiones de gol cercaba permanente el área del Schalke y cualquier fallo podía llevar a una llegada clara.



En el 17, el meta del Schalke, Alexander Nubel, reaccionó con una parada excelente ante un cabezazo de Lewandowski, tras un saque de esquina lanzado por Kimmich.



Tres minutos más tarde, el lateral Weston McKennie derribó a Kingsley Coman dentro del área y el penalti que resultó de ello fue convertido por Lewandowski, lo que le dio tranquilidad al Bayern.



El Schalke, a lo largo de la primera parte, sólo llegó en dos ocasiones con remates desde fuera del área de Roque Mascarell y de Amine Harit, que no representaron problema para Manuel Neuer.



En el 50, esta vez de lanzamiento de falta directa por encima de la barrera desde 25 metros de distancia, Lewandowski marcó el segundo.



El partido parecía sentenciado tras el segundo gol del Bayern y Kovac optó por hacer debutar a Coutinho y a Ivan Perisic que entraron por Thomas Müller y Serge Gnabry en el minuto 57.



Tras los cambios hubo una fase de cerca de 10 minutos en la que el Bayern perdió el control que había tenido durante buena parte del partido.



El Schalke, que había ganado velocidad con el ingreso de Kutucu por Benito Raman, tuvo aproximaciones al área y creo algún desorden en la defensa del Bayern.



Los jugadores del Schalke, y el público, reclamaron varios presuntos penaltis, dos de ellos con cierto fundamento, y tuvieron algunas ocasiones en saques de esquina.



Sin embargo, el Bayern volvió a controlar las acciones, le quitó ritmo al partido y en el minuto 75. en un contragolpe iniciado por Corentin Tolisso, Lewandowski marcó el tercero con un remate dentro del área a centro de Coman.