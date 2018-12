El Dortmund se confirma campeón de invierno en la Bundesliga

EFE

El Borussia Dortmund se reforzó este viernes como líder de la Bundesliga al derrotar por 2-1 al Borussia Mönchengladbach, de momento segundo clasificado, con goles de Jadon Sancho y Marco Reus.



Con la victoria el Dortmund se va a la pausa de invierno con nueve puntos de ventaja sobre el Gladbach que este sábado puede perder el segundo lugar ante el Bayern que, con una victoria contra el Eintracht Fráncfort, podría quedar a seis puntos del líder.



El Dortmund tomó la iniciativa desde el primer momento con más posesión de pelota y más llegadas a puerta ante un Borussia Mönchengladbach bastante replegado.





Ya en el minuto 4 se dio la primera llegada peligrosa del Dortmund cuando el lateral derecho, Lucasz Piszczek, le ganó la espalda a Thorgan Hazar y llegó al área en excelente posición de centrar.



La jugada no llevó más peligro porque el centro de Piszczek fue al segundo poste y Paco Alcácer busco el balón en el primero.



En el 10 vino la segunda llegada, con un remate desviado de Achraf Hakimi desde fuera del área, y en el 20 Marco Reus tuvo una excelente ocasión ante la que el meta del Gladbach, Yann Sommer, reaccionó con una excelente parada.



Pasada la media hora de juego el Dortmund empezó a mostrar algunos síntomas de impaciencia y la cosa se le complicó al líder con la salida por lesión en el minuto 31 de Paco Alcácer.

Sin embargo, en el minuto 42, en una jugada que se inició con un robo de balón de Raphael Guerreiro detrás de la raya central, Jadon Sancho abrió el marcador con un remate cruzado dentro del área, haciendo caso omiso de cuatro defensas que procuraban cerrarle el camino.



Hasta ese momento, el Gladbach sólo había disparado una vez a puerta, por intermedio de Florian Neuhaus en el minuto 33. No obstante, aunque el dominio del Dortmund parecía claro, en la segunda llegada del Gladbach llegó el empate.



Zakaria hizo un desborde por la derecha, lanzó un centro para Christoph Kramer que, tras un fallido remate de cabeza, encontró con el balón delante de si y marcó con un remate desde corta distancia.



El balón le pegó en las manos a Kramer antes de marcar pero el árbitro central consideró que no había habido un movimiento voluntario.



La tónica del partido siguió siendo la misma en la segunda parte con el Dortmund insistiendo en la mitad contraria y, en el minuto 54, en jugada iniciada por Sancho, Reus marcó el segundo desde corta distancia a centro de Götze.



Curiosamente, pese a que gran parte del partido se jugaba en la mitad del Gladbach, el segundo gol del Dortmund, como el primero, llegó en una jugada de contragolpe.



El Dortmund estuvo a punto de aumentar con un lanzamiento de falta de Reus contra el poste en el 55. Y aunque el Gladbach trató de apretar en el cuarto de hora final no llegó a generar situaciones de excesivo peligro