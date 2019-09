El Dortmund no pasa del empate ante el Bremen

EFE

El Borussia Dortmund empató este sábado en casa a dos goles ante el Werder Bremen con lo que perdió terreno en la lucha por el título y ahora está tres puntos por debajo del Bayern Múnich, que conquistó el liderado con una victoria por 3-2 ante el Paderborn.



El Dortmund se vio por debajo en el marcador en el minuto 7 cuando, en el primer avance digno de mención del Bremen, Milos Rashica derrotó con un disparo dentro del área al meta Roman Bürki.



La jugada se inició con un balón dividido en el centro del campo en el que Davy Klaasen se impuso a Axel Witsel y luego abrió el balón a la derecha para que Rashica ganara el área y definiera,





El Dortmund, sin embargo, necesitó apenas dos minutos para lograr el empate parcial y en el minuto 9 Mario Götze marcó de cabeza aprovechando un centro al segundo poste lanzado desde la derecha por Lukas Piszczek.



En adelante, el Dortmund tuvo claras ventajas en cuanto a posesión de pelota y también más disparos a puerta ante un Bremen que procuraba blindar su área y buscar posibilidades de contragolpe aprovechando la velocidad de Rashica.



En el 18, el meta del Bremen, Jiri Pavlenka, tuvo que desviar a saque de esquina un remate desde fuera del área de Jadon Sancho.



Thorgan Hazard también lo intento dos veces desde fuera del área pero sus remates salieron desviados.



Del lado del Bremen, lo mas destacable fue un contragolpe en el minuto 32 que desembocó en un remate al primer poste de Rashica que no representó mayores problemas para Bürki.



Finalmente, en el 41, el dominio del Dortmund se tradujo en el marcador cuando Marco Reus marcó el segundo de cabeza a centro desde la derecha de Hazard.



En el 45 el tercero estuvo cerca pero Pavlenka lo evitó con una buena parada ante un remate de Mo Dahoud.



El no haber sentenciado en la primera parte terminó pasándole factura al Dortmund en la segunda parte. Desde el comienzo se vio una clara mejoría del Bremen que procuró tener más el balón y tuvo varias aproximaciones al área antes de que, en un saque de esquina, llegara el empate en el minuto con un remate de cabeza de Marco Friedl.



Tras el empate, el entrenador del Dortmund, Lucien Favre. buscó un revulsivo moviendo el banquillo. Julian Brandt entró en el 67 por Dahoud y en el 72 Paco Alcácer entró por Götze.



Sin embargo, los cambios no lograron efecto claro en el juego. El Bremen había tomado confianza y por momentos incluso pareció estar más cerca del tercero que el Dortmund, aunque en el descuento Alcácer tuvo una excelente ocasión justamente a centro de Brandt.