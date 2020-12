EFE

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, mejor púgil libra por libra del momento, aseguró este jueves que está obsesionado con correr riesgos, razón por la que aceptó pelear con el inglés Callum Smith este sábado en San Antonio.



"Lo que genere riesgo es lo que me gusta, esta pelea es un gran riesgo para mi carrera, pero también una oportunidad para hacer historia; Callum es el número uno de las 168 libras y quiero hacer campaña en ese peso", señaló en una rueda de prensa.



Con 53 victorias, 36 por nocaut, un empate y una derrota, Álvarez es el púgil más taquillero de la actualidad, que a los 30 años pasa por un momento de gran forma deportiva, lo cual tratará de demostrar ante Smith, un peleador con 27 triunfos en igual número de salidas, en un combate por las fajas del peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB).



"Smith es alto y tiene cualidades, lo que lo hace más completo, sin embargo con mi experiencia y mi nivel tengo que adaptarme. Sé lo que tengo enfrente pero estoy listo para eso", aseveró.



El "Canelo" fue poco expresivo ante los medios, dijo que hablar no tiene sentido porque la verdad se conocerá cuando los dos contrincantes suban al cuadrilátero.



"Cuando suene la campana es cuando se verá la realidad; siempre salgo a ganar por cualquier vía. Si se presenta nocaut, lo voy a aprovechar. Si no, tengo la experiencia para ganar en 12 asaltos", señaló.





Para el mexicano de 30 años la pelea del sábado es uno de los más grandes retos de su carrera, ante un contrario invicto que le saca 18 centímetros de estatura, posee técnica y pega fuerte, aunque Álvarez es el favorito.



Saúl se ha preparado con el peso pesado cubano Frank Sánchez como su sparring, con lo cual ha ensayado cómo puede ser un combate contra un rival de mucho más alcance como el inglés.



"Canelo es el mejor libra por libra y quiero probar que puedo competir en este nivel", dijo Smith, monarca supermedio de la AMB, quien confesó haberse preparado de la mejor manera, confiado en lograr el triunfo de su vida, que le de acceso a las grandes bolsas.



Los dos rivales llevan más de un año sin pelear, pero se han mantenido entrenando este año, por lo que se espera que el pleito sea uno de los mejores del 2020.



"Entiendo que el 'Canelo' es favorito. Eso me da satisfacción porque he trabajado fuerte para estar donde estoy; debo tener una táctica establecida, observar qué sucede en la pelea. Nunca rehuyo el combate y creo poder ganar a cualquiera", concluyó.



Este viernes será el pesaje y todo quedará listo para el pleito, el sábado en el Alamodome de San Antonio, Texas, ante unos 12.000 aficionados.