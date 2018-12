Saúl Alvarez suma un tercer título a su carrera

New York (EFE)._ El púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se convirtió en el nuevo campeón del mundo del peso supermediano, versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer por nocáut, en el tercer asalto, al hasta ahora monarca, el inglés Rocky Fielding.



El triunfo de Álvarez, conseguido en el Madison Square Garden de Nueva York, deja al campeón mexicano con el tercer título mundial en tres categorías de peso diferente y se convierte en el décimo de su país que lo consigue.



Pero la victoria de Álvarez, que consiguió en su debut en el legendario recinto neoyorquino, con lleno en las gradas, no pasará a la historia por lo que dejó en el apartado boxístico, ante la falta de clase del púgil inglés, que además tampoco tuvo ni preparación física.



Ante un rival con tampoco que aportar, Álvarez se limitó a aprovechar el poder de su golpes y acaba su gran año 2018 con su nombre colocado junto al de los legendarios de Julio César Chávez, Érik Morales, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Jorge Arce, Fernando Montiel, Leo Santa Cruz, Ábner Mares y Humberto Soto.



Sin embargo, las interrogantes sobre su trayectoria profesional se incrementaron aún más después de ver lo poco que Fielding aportó sobre el cuadrilátero instalado en el Madison Square Garden.



El nuevo campeón del mundo mandó a la lona a Fielding en el primer asalto con una izquierda al hígado, atacando al cuerpo desde el campanazo inicial aún cuando el boxeador inglés superaba en estatura y alcance a Álvarez, quien de inmediato comprendió que todo iba a ser más fácil que un entrenamiento en serio.



La historia del segundo asalto no fue diferente, con Álvarez centrado en su ataque al cuerpo y otra vez una izquierda abajo dejó sin aire a Fielding que se fue de nuevo a la lona.



Lo que se veía sobre el cuadrilátero era toda una exhibición de poder de Álvarez ante un rival que no oponía ninguna resistencia, mientras los 20.112 espectadores que llenaron las gradas del Madison Square Garden disfrutaban y apoyaban de forma incondicional al campeón mexicano.



De ahí que, al llegar el tercer asalto, Álvarez decidió que había llegado el momento de acabar con la pelea para tener más tiempo de celebración en la noche neoyorquina y colocó una derecha, de nuevo al cuerpo del púgil inglés, y ahí acabó el simulacro de pelea porque excampeón se fue de nuevo a la lona.



El desenlace del combate por la vía del nocáut permitió a Álvarez tener el primero desde septiembre del 2016, cuando también ganó por la vía rápida a otro púgil inglés, Liam Smith, en una pelea celebrada en el AT&T Stadium de Arlington (Texas).



Tras el triunfo, Álvarez, de 28 años, colocó su marca en 51-1-2, con 35 nocáuts.