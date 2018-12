Boca anuncia que Guillermo Barros Schelotto no será más su DT

EFE

El presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, anunció este viernes que no se renovará el contrato como entrenador del primer equipo a Guillermo Barros Schelotto, que pondrá fin a un ciclo de tres años al frente del conjunto 'xeneize'.



En la primera conferencia de prensa tras la derrota ante el River Plate en la final de la Copa Libertadores, Daniel Angelici y Guillermo Barros Schelotto comparecieron ante los medios envueltos en un estado de emoción que les llevó al borde de las lágrimas.



"Lo mejor para Boca es empezar el año con un nuevo cuerpo técnico. Esto no es un adiós sino un hasta pronto por la calidad de ídolo que fue Guillermo tanto como jugador y como entrenador. Seguramente habrá muchos nombres pero primero quería tener una charla franca y sincera con Guillermo con el respeto que nos tenemos", señaló Angelici.





"Yo pongo la cara en estos momentos de gran tristeza por lo que siente el hincha de Boca. A los verdaderos hinchas de Boca le quiero dejar un mensaje les digo que no me voy a tomar un día de licencia ni me voy a ir de vacaciones. Que voy a poner toda la energía hasta mi último día de gestión en un año electoral", afirmó el primer mandatario 'xeneize', que en diciembre de 2019 terminará su segundo mandato.



Al referirse a la final perdida ante el River, Angelici señaló: "Se hizo todo lo que estuvo a la alcance para llegar a una instancia que en nuestro país no se valora, que es llegar a una final. Y la final la gana uno y lamento que justo ante el clásico rival no pudimos traer la copa al club".



"Tengo la tranquilidad de haber traído un cuerpo técnico que siempre fue a más. Siempre estuve convencido de su capacidad en Guillermo y su cuerpo técnico. Quiero agradecerle a ellos por los dos campeonatos logrados y esta final alcanzada. Nada más que el cuerpo técnico y los jugadores quería ganar esta final", añadió.



Guillermo Barros Schelotto, en sus escuetas palabras, expresó: "Quiero agradecerle a los dirigentes, a los empleados de Boca, a los jugadores y fundamentalmente al hincha por cómo me ha tratado estos tres años. Más allá del dolor y de no haber ganado la Copa Libertadores me voy con la tranquilidad de haber dejado todo. Es lo mejor para Boca la decisión que hemos tomado".



"No tengo palabras de agradecimientos para el hincha de Boca. Les quiero decir muchas gracias. Lo viví como jugador y como entrenador, son increíbles. Cuando me fui como jugador no pensaba que iba a venir como entrenador y ser campeón. Es lo mejor para Boca y me quiero ir en paz", agregó.



Esta idea de dirigirse al simpatizante 'xeneize' también la expresó Daniel Angelici, que afirmó: "Tengo que agradecer al hincha de Boca por el apoyo recibido. Cada banderazo realizado y la despedida del país y en el hotel. Por eso es el club más grande de la Argentina"