El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró, tras la derrota en el primer amistoso de pretemporada frente al Barcelona, que “obviamente” necesitan a Karim Benzema ya que sin él les falta “algún gol y crear más peligro”, pero descartó que su equipo necesite acudir al mercado ya que la pasada temporada ganaron Liga y ‘Champions’ con “este grupo”.



“El año pasado hemos ganado la Liga y la ‘Champions’ con este grupo y tenemos fe en eso, pero si Karim no está nos falta algún gol y crear más peligro. Pero es el primer partido y no hay que sacar conclusiones; en la Supercopa llegará el primer reto. Karim es el mejor 9 del mundo y le necesitamos, obviamente”, dijo en la zona mixta del Allegiant Stadium de Las Vegas (Estados Unidos).



Un Courtois que hizo hasta tres paradas de mérito en los últimos minutos para evitar un resultado mayor en contra: “Ahí estuve para hacer las paradas, sobre todo dos buenas a Dembélé. Me siento muy bien, estoy trabajando muy bien. No fui a la selección para curarme bien de la lumbalgia y estoy contento de que en el primer partido pueda dar un buen nivel”, valoró.

Un resultado al que el belga quiso restarle importancia, recordando una derrota más dolorosa del Real Madrid en cuanto al marcador frente a su gran rival de la ciudad.



“En pretemporada perdimos 7-3 contra Atlético en Nueva York (2019) y después le ganamos dos veces y ganamos la Liga. Los amistosos no dicen mucho, quieres ganar ante la afición en Estados Unidos, pero se trata de coger ritmo y no se puede hacer algo tan dramático de una derrota”, comentó.

📽 El resumen de nuestro primer partido de pretemporada.#RMInTheUSA pic.twitter.com/Cyl8qSROgC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 24, 2022



Además Courtois mostró públicamente su confianza en su compatriota Eden Hazard, quien este domingo jugó la primera mitad contra el Barcelona de falso ‘9’.



“El Hazard del Chelsea jugaba en banda y en Bélgica juega de interior. Depende de dónde le pone el míster. Está bien, solo lleva una semana entrenando, pero estoy seguro de que puede aportar mucho al equipo. Cuando vuelva Karim ya veremos como podemos jugar con Eden, pero yo confío en él. Está aguantando bien los entrenamientos y los problemas forman parte del pasado. El otro día le hizo una entrada Rüdiger y se levantó bien, así que… (ríe).



El guardameta ensalzó también el fichaje del alemán Antonio Rüdiger: “Son decisiones del míster (respecto a que haya jugado de lateral izquierdo). Es un gran jugador, que lucha y defiende bien, con intensidad; refuerza al equipo. Tenemos buenos defensores y creo que vamos a hacer un gran año”, declaró.