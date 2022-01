EFE

El francés Patrice Neveu, seleccionador de Gabón, ha dado positivo de covid-19 en la última prueba a la que ha sido sometido, mientras que la gran figura de las 'panteras', Pierre Emerick Aubameyang, ha retornado a los entrenamientos tras dar negativo.



Neveu, según informó la Federación gabonesa, causó baja en el entrenamiento, que fue dirigido por el segundo técnico, Anicet Yala, al igual que Lloyd Palun, titular en el estreno de su equipo en la Copa Africana de Naciones (CAN), en el que ganó por 1-0 a Comoros, partido en el que fue baja Aubameyang.

Entraînement effectué par le coach adjoint Anicet Yala en l'absence de Patrice Neveu, positif au covid 19, de même que Lloyd Palun.

Notons les retours d'Aubameyang et Lemina, tous négatifs. pic.twitter.com/TqOkraUVxK — Fédération Gabonaise de Football - FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 13, 2022





El delantero del Arsenal declaró que estaba muy contento de estar de vuelta con el equipo tras el confinamiento que le ha obligado a trabajar en la habitación, donde ha dispuesto de una bicileta estática y una cinta de correr para mantenerse lo más en forma posible, aunque admitió que "no será fácil porque no es el ritmo de partido".



Aubameyang precisó que empezar la CAN con un triunfo es importante, pero que "tampoco debes pensar que has ganado el título". Gabón se enfrentará este viernes en un partido muy importante a Ghana, al que definió como "un rival muy duro" frente al que tendrán que "ser serios".



También se reintegró al trabajo con el grupo, tras dar negativo, el centrocampista del Niza francés Mario Lemina.