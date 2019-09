Voilà qui devrait faire du bien au moral de Garcia, qui restait sur trois défaites en deux sets sur la tournée nord-américaine, à Toronto, Cincinnati et l'US Open.

Au 2e tour, Garcia pourrait retrouver Kristina Mladenovic, si la Nordiste se défait de l'invitée chinoise Yingying Duan.

Third time lucky for @CaroGarcia!



Takes match point No.3 to beat Martincova 6-4, 4-6, 7-5 @ZhengzhouOpen ! pic.twitter.com/W0aAZAuNOr