Arantxa Sanchez-Vicario tient celle qui lui succède. 28 ans après, Garbiñe Muguruza représentera l’Espagne ce mercredi à l’occasion de la finale du Masters WTA organisé à Guadalajara. Pour cela, la numéro 5 mondiale a pris le meilleur sur sa compatriote Paula Badosa en deux manches. Dès sa première balle de break, Garbiñe Muguruza a pris le service de la tête de série numéro 7 du tournoi avant de manquer l’occasion de doubler son avantage dans le cinquième jeu. Jamais en difficulté sur son service, c’est sur l’engagement de Paula Badosa qu’elle est parvenue à empocher le premier set. Dos au mur, la 10eme mondiale se devait de réagir mais, dans un premier temps, elle n’a pu que retarder l’échéance. Sur son premier jeu de service dans la deuxième manche, cette dernière a su repousser trois balles de break avant de finalement céder. Ne s’avouant pas vaincue, elle a su s’offrir trois opportunités de revenir dans le match mais Garbiñe Muguruza les a écartées pour mener trois jeux à un. Des balles de débreak, Paula Badosa n’en a ensuite plus eu une seule.

Au contraire, c’est son adversaire qui est passé tout près du double break dans le sixième jeu, manquant quatre balles pour conforter son net ascendant dans cette demi-finale ibérique. C’est finalement à sa première balle de match que Garbiñe Muguruza a mis fin au suspense (6-3, 6-3 en 1h25’). Pour le dernier titre de l’année, l’Espagnole défiera Anett Kontaveit ou Maria Sakkari ce mercredi.

