Aryna Sabalenka et Naomi Osaka n'ont pas raté leurs débuts à Madrid. La Biélorusse et la Japonaise, qui font toutes deux partie des grandes favorites du WTA 1000 madrilène, ont validé sans problème ce vendredi leur billet pour le deuxième tour. Sabalenka, numéro 7 mondiale et tête de série numéro 5 dans la capitale espagnole, n'a laissé que des miettes à son adversaire du jour la Russe Vera Zvonareva. Aujourd'hui 114eme au classement, cette dernière s'est fait balayer en deux sets secs (6-1, 6-2) et un peu plus d'une heure de jeu. Egalement qualifiée, Osaka a davantage souffert néanmoins (7-5, 6-2), face à sa compatriote Misaki Doi, 79eme au classement.

Osaka hausse le ton



Dans le premier set, la Japonaise a même dû effacer un break concédé dès sa première mise en jeu pour pouvoir remporter la manche, très disputée. Le deuxième set l'a été beaucoup moins. Comme un symbole, c'est d'ailleurs la numéro 2 mondiale qui a cette fois breaké d'entrée son adversaire, qu'elle n'a pratiquement jamais laissé respirer ensuite. Montée en puissance, la lauréate du dernier Open d'Australie a terminé très fort ce match qu'elle avait démarré timidement. Sabalenka sera opposée à la Russe Daria Kasatkina. Osaka, quant à elle, retrouvera la Tchèque Karolina Muchova, demi-finaliste à Melbourne en février dernier.

Halep également qualifiée



Simona Halep trace sa route. Ce vendredi, la Roumaine, 3eme joueuse mondiale et tête de série n°3, s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, après sa victoire contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 46eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en deux sets (6-0, 7-5). Le premier set fut donc évidemment à sens unique et la Roumaine a su convertir trois de ses cinq balles de break pour prendre les devants (6-0). En revanche, la seconde manche fut bien plus décousue. L'Espagnole a perdu ses trois premières mises en jeu, avec un débreak également, pour être ensuite menée 5-1. Incapable de conclure, la Roumaine a ensuite vu son adversaire recoller à 5-5, malgré deux premières balles de match à 5-3. Après un nouveau break, la mieux classée des deux a conclu, sur un jeu blanc (7-5). Ça passe également pour la Belge Elise Mertens, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°13, qui est venue à bout de la Chinoise Shuai Zhang, 44eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h24 de jeu.



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

Tenante du titre (en 2019) : Kiki Bertens (PBS)



1er tour

Barty (AUS, n°1) bat Rogers (USA) : 6-2, 6-1

Zidansek (SLO, Q) bat Hsieh (TPE, LL) : 6-2, 6-4

Siegemund (ALL, Q) bat Kozlova (UKR, Q) : 6-4, 6-2

Swiatek (POL, n°14) bat Riske (USA) : 6-1, 6-1



Kvitova (RTC, n°9) bat Bouzkova (RTC) : 6-2, 2-3, abandon

Kerber (ALL) bat Vondrousova (RTC) : 7-6 (5), 6-1

Kudermetova (RUS) bat Vesnina (RUS) : 6-1, 6-4

Bertens (PBS, n°7) bat Jimenez Kasintseva (AND, WC) : 6-4, 6-0



Teichmann (SUI) bat Svitolina (UKR, n°4) : 2-6, 6-4, 7-6 (5)

Badosa (ESP, WC) bat Krejcikova (RTC) : 6-1, 7-5

Sevastova (LET, Q) bat Bogdan (ROU, Q) : 6-0, 6-3

Konta (GBR, n°15) bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-2



Stephens (USA) bat Kovinic (MNE, LL) : 6-4, 6-1

Jabeur (TUN) bat Shvedova (KAZ) : 6-2, 6-3

Pera (USA, Q) bat Martic (CRO) : 6-3, 6-2

Bencic (SUI, n°8) bat Mladenovic (FRA, Q) : 6-4, 6-2



Sabalenka (BIE, n°5) bat Zvonareva (RUS, Q) : 6-1, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Begu (ROU, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (1)

Pegula (USA) bat Cirstea (ROU, WC) : 7-6 (5), 6-3

Alexandrova (RUS) - Azarenka (BIE, n°12)



Mertens (BEL, n°13) bat Zhang (CHN) : 6-3, 6-3

Tomljanovic (AUS, Q) - Rybakina (KAZ)

Zheng (CHN) bat Linette (POL) : 6-2, 3-6, 6-1

Halep (ROU, n°3) bat Sorribes Tormo (ESP, WC) : 6-0, 7-5



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Gauff (USA)

Pavlyuchenkova (RUS) bat Keys (USA) : 7-5, 6-2

Hercog (SLO, LL) - Ostapenko (LET)

V.Williams (USA, WC) - Brady (USA, n°11)



Sakkari (GRE, n°16) bat Anisimova (USA) : 0-6, 6-1, 6-4

Kontaveit (EST) bat Stojanovic (SER, Q) : 7-6 (4), 7-5

Muchova (RTC) bat Wang (CHN) : 6-1, 6-3

Osaka (JAP, n°2) bat Doi (JAP, Q) : 7-5, 6-2