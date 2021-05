Ashleigh Barty a pris sa revanche et la revoilà en finale pour la quatrième fois cette saison. Dix jours après son succès obtenu à Stuttgart aux dépens d'Aryna Sabalenka, l'Australienne a retrouvé jeudi dans la première demi-finale à Madrid l'Espagnole Paula Badosa, qui l'avait nettement dominée (6-4, 6-3) en quarts de finale à Charleston (Etats-Unis), le 10 avril dernier. Malheureusement pour la 62eme mondiale invitée par les organisateurs du tournoi, ces retrouvailles ont eu lieu sur la terre battue européenne, où Barty n'a plus perdu depuis son sacre de 2019 à Roland-Garros. En toute logique, la numéro 1 mondiale a donc cette fois donné la leçon à Badosa, pourtant impressionnante la veille pour écarter la 11eme mondiale Belinda Bencic de sa route. Pour l'anecdote, c'est sur ce même score de 6-4, 6-3 que Barty, à qui un break (à 5-4) a suffi dans la première manche et qui a su effacer un break d'entrée dans la deuxième, a pris jeudi sa revanche de Charleston face à son adversaire espagnole. Immense favorite une fois de plus sur la terre battue madrilène, la petite Australienne poursuit ainsi son impressionnante série sur sa surface préférée, avec une seizième victoire consécutive à son actif et surtout ce deuxième billet en deux semaines pour une finale, elle qui n'en a encore pas perdue en 2021. L'Australienne fera d'ailleurs de nouveau face pour le trophée à Sabalenka, sa victime à Stuttgart, où la Biélorusse avait pourtant mieux débuter la partie, avant de ne plus exister face à la numéro 1 mondiale, étincelante durant les deux sets suivants (3-6, 6-0, 6-3).

15eme finale pour Sabalenka



Aryna Sabalenka n'a pas connu de difficulté non plus pour se hisser en finale. La Biélorusse s'est défaite d'Anastasia Pavlyuchenkova, qui avait déjà disputé une demie à Madrid il y a dix ans, sur le score de 6-2, 6-3 en 1h04. Impressionnante depuis le début de la semaine, la n°7 mondiale a remporté le premier set en breakant à 2-1 et 5-2, en ne perdant que trois points sur sa mise en jeu. Dans le deuxième, elle a réussi un départ canon en menant 5-0, puis a connu un petit relâchement qui a permis à la Russe de revenir à 5-3. Mais à sa deuxième occasion de servir pour le match, Sabalenka n'a pas tremblé et a remporté son dernier jeu de service, pour se qualifier pour la 15eme finale de sa carrière (9 victoires - 5 défaites), au lendemain de son 23eme anniversaire. Avec Osaka et Barty, la Biélorusse est l'une des meilleures joueuses des six derniers mois (trois titres et deux finales, en comptant Madrid, depuis octobre 2020), même si le classement (en partie gelé en raison de la pandémie de coronavirus) ne le montre pas encore. Lundi prochain, elle sera cinquième en cas de défaite contre Barty, soit le meilleur classement de sa carrière, et doublera même Sofia Kenin pour prendre la quatrième place en cas de victoire. Barty mène 4-3 dans leurs confrontations.

MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

Tenante du titre (en 2019) : Kiki Bertens (PBS)



Finale

Barty (AUS, n°1) - Sabalenka (BIE, n°5)



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) bat Badosa (ESP, WC) : 6-4, 6-3

Sabalenka (BIE, n°5) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 6-2, 6-3