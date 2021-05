Ashleigh Barty reste intouchable sur terre battue. Depuis l’édition 2019 de Roland-Garros, l’Australienne a remporté l’ensemble des matchs qu’elle a disputé sur cette surface, portant sa série à quinze succès de rang grâce à sa victoire face à Petra Kvitova en quarts de finale du tournoi WTA de Madrid. D’entrée, Ashleigh Barty a mis la Tchèque sous l’éteignoir, remportant les cinq premiers jeux avant de baisser de pied, concluant sur un jeu de service remporté blanc. Mais la facilité n’a pas duré très longtemps car, d’entrée de deuxième manche, Petra Kvitova a fait le break et, après avoir écarté trois balles qui auraient permis à l’Australienne de se relancer, n’a plus été inquiétée. Le résultat a été une égalisation logique à une manche partout au bout de sa deuxième balle de set. Un trou d’air que la numéro 1 mondiale n’a pas laissé durer, prenant le service de son adversaire d’entrée de dernière manche. Si, sur un jeu blanc, Petra Kvitova a pu effacer son retard, Ashleigh Barty a repris l’avantage dans la foulée, écartant ensuite trois balles de débreak. Après avoir manqué deux balles de match sur la mise en jeu de son adversaire, la numéro 1 mondiale a ensuite conclu le match sur son service (6-1, 3-6, 6-3 en 1h50’).

Badosa, la surprise du chef



Paula Badosa sera bien au rendez-vous des demi-finales du tournoi WTA de Madrid. L’Espagnole, 62eme joueuse mondiale, a écarté de son chemin Belinda Bencic. Une rencontre que la native de Manhattan a démarré tambour battant avec le break dès le troisième jeu, après avoir manqué une première opportunité de prendre le service de la Suissesse dès le premier jeu. Toutefois, cette dernière a réagi en revenant à hauteur sur un jeu blanc remporté sur la mise en jeu de son adversaire. Mais Paula Badosa a eu du répondant en breakant de nouveau la 11eme joueuse mondiale dans la foulée, mettant ensuite un terme au premier set. Un avantage que l’Espagnole a immédiatement confirmé, prenant le service de Belinda Bencic dès le premier jeu de la deuxième manche puis le confirmant sur un jeu blanc. C’est alors que la tête de série numéro 8 du tournoi a fait son retard, enchaînant trois jeux consécutifs. Mais, après avoir manqué une opportunité de reprendre l’avantage, Paula Badosa a trouvé la faille en toute fin de deuxième manche avant de sceller le sort de la rencontre à sa deuxième balle de match (6-4, 7-5 en 1h51’). Ashleigh Barty sera son adversaire pour une place en finale.

Pavlyuchenkova trace sa route



Dix ans après, Anastasia Pavlyuchenkova est de retour en demi-finales du tournoi de Madrid ! La Russe de 29 ans a remporté le seul quart de finale sans têtes de série, contre Karolina Muchova, la tombeuse de Naomi Osaka. Elle s'est imposée en deux tie-breaks (7-4 puis 7-2) et 2h01 de jeu, à l'issue d'une rencontre où elle a été on ne peut plus efficace sur les balles de break, avec quatre occasions converties sur quatre. Mais elle a elle-même été breakée à quatre reprises également. Muchova pourra avoir des regrets, car elle a manqué trois balles de set à 6-5 dans la première manche, et a mené 4-1 puis 5-3 dans la deuxième. Pavlyuchenkova sera opposée jeudi à Aryna Sabalenka ou Elise Mertens.

Fighter 💪@NastiaPav completes a major comeback over Muchova to advance to the @MutuaMadridOpen semifinals! pic.twitter.com/9SD9Srof92

— wta (@WTA) May 5, 2021







(Avec A.S.)



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

Tenante du titre (en 2019) : Kiki Bertens (PBS)



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) - Badosa (ESP, WC)

Sabalenka (BIE, n°5) ou Mertens (BEL, n°13) - Pavlyuchenkova (RUS)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Kvitova (RTC, n°9) : 6-1, 3-6, 6-3

Badosa (ESP, WC) bat Bencic (SUI, n°8) : 6-4, 7-5

Sabalenka (BIE, n°5) - Mertens (BEL, n°13)

Pavlyuchenkova (RUS) bat Muchova (RTC) : 7-6 (4), 7-6 (2)