C’était un match qui était très attendu ce mardi à Eastbourne. Programmé en dernière rotation sur le Centre Court, le retour à la compétition de Serena Williams s’est conclu par un succès. Absente des courts depuis son élimination par Aliaksandra Sasnovich dès le premier tour de Wimbledon l’an passé, l’ancienne numéro 1 mondiale a décidé de passer par la case du double pour sa repris. Pour cela, l’Américaine s’est associée à celle récemment promue à la troisième place mondiale, la Tunisienne Ons Jabeur. Alors que son année d’absence sur le circuit l’a fait plonger au 1204eme rang mondial, Serena Williams a abordé cette rencontre face à la paire composée de Marie Bouzkova et Sara Sorribes Tormo avec le sérieux qui était le sien à ses plus belles heures. Mais celle qui a quasiment toujours joué en double avec sa sœur Venus a mis du temps à trouver ses repères avec Ons Jabeur.

S.Williams a « pris beaucoup de plaisir »



Le résultat a été deux jeux de service perdus et un premier set très vite concédé. Toutefois, le mental de Serena Williams allié à celui de la Tunisienne a fini par faire merveille. Breakée très tôt dans la deuxième manche et menée deux jeux à un, la paire a commencé à trouver la bonne alchimie. Grâce à une série de quatre jeux remportés consécutivement, elles ont égalisé à une manche partout, emmenant la Tchèque et l’Espagnole dans un jeu décisif remplaçant la dernière manche. Si Serena Williams et Ons Jabeur ont longtemps fait la course en tête, elle n’ont pas su converti leurs deux premières balles de match, ouvrant la porte à leurs adversaires. Marie Bouzkova et Sara Sorribes Tormo ont tenté de saisir leur chance mais sans parvenir à conclure sur l’engagement de leurs adversaires. C’est finalement l’Américaine et la Tunisienne qui ont eu le dernier mot (2-6, 6-3, 13-11 en 1h34’). « C'était tellement sympa de jouer ce match, a confié Serena Williams après la rencontre. Avec Ons, on a pris beaucoup de plaisir. » Place désormais à un deuxième tour face à Shuko Aoyama et Hao-Ching Chan.