"Je sens que mon tennis est revenu." Tombeuse mardi de la n°1 mondiale, Naomi Osaka (6-3, 6-3), au deuxième tour du tournoi de Dubaï, Kristina Mladenovic s’était longuement confiée au site de la WTA, expliquant avoir "beaucoup travaillé pour changer certaines choses", et notamment sur son service. Un secteur de jeu qui lui a grandement fait défaut mercredi, contre Carla Suarez Navarro.

Celle qui pointe cette semaine au 67e rang mondial n’a ainsi remporté que 58% de ses premières balles, et cédé à 7 reprises sa mise en jeu, pour au final s’incliner en deux manches (7-5, 7-5 en 1h54). Elle menait pourtant 5-1 dans le premier acte, avant de totalement s’écrouler, alors qu’elle s’est procuré 6 balles de set… Une nouvelle désillusion pour "Kiki", qui a eu les opportunités pour revenir dans ce match, mais aura accumulé bien trop de fautes directes pour espérer s'en sortir (41 à 22).

Elle a ainsi mené 3-1, puis 5-4 après deux échanges de breaks, mais a fini par perdre une énième fois son service à 5-5. Pour la suite de sa saison, l’ancienne numéro un tricolore, qui vise un retour dans le Top 10, va plutôt devoir s’appuyer sur sa performance face à Osaka, et oublier ce début d’année qui l’a vue, avant l’épreuve émiratie, se faire systématiquement éliminer d’entrée dans tous les tournois qu’elle avait disputés, à Brisbane, Sydney (au premier tour des qualifications), l’Open d’Australie et Saint-Pétersbourg, et aussi occuper un rôle inhabituel de remplaçante en Fed Cup.