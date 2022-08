Magnifique Caroline Garcia ! La Lyonnaise avait connu un automne de rêve en 2017, lorsqu'elle avait remporté coup sur coup les gros tournois de Pékin et Wuhan, ce qui lui avait permis de disputer le Masters. En 2022, c'est un superbe été que la joueuse de 28 ans est en train de vivre. Victorieuse de Roland-Garros en double, puis des tournois WTA 250 de Bad Hombourg et Varsovie en simple, et huitième de finaliste à Wimbledon (ce qui ne lui avait pas rapporté de points), elle frappe un grand coup cette semaine dans un tournoi WTA 1000, en ralliant le dernier carré à Cincinnati.

Issue des qualifications, puisque son classement de la semaine passée ne lui permettait pas d'entrer directement dans le tournoi, Garcia a enchaîné une sixième victoire lors de la night-session vendredi, en dominant Jessica Pegula, 8eme joueuse mondiale, sur le score de 6-1, 7-5. Face à cette joueuse qu'elle avait déjà battue en janvier à Sydney, la Lyonnaise s'est montrée très solide au service, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines. Elle a servi 4 aces (pour 2 doubles-fautes) et 63% de premières balles, et a sauvé les deux balles de break que s'est procurée son adversaire, dans le tout premier jeu, et alors qu'elle menait déjà 3-1 dans le premier set.

Et maintenant, Sabalenka !

Garcia a encore pris le service adverse à 4-1 dans cette première manche bouclée en 28 minutes. Puis dans le deuxième, les deux joueuses ont parfaitement tenu leur mise en jeu, jusqu'à 5-5 où la Française a décidé d'accélérer et a breaké à 15-40 sur sa première occasion du set. Elle a conclu dans la foulée sur son service, et la voici donc en demi-finale pour la cinquième fois cette saison, et pour la première fois en Masters 1000 depuis Madrid 2018. Avant même cette rencontre, Caroline Garcia savait déjà qu'elle serait tête de série à l'US Open (grâce à la défaite d'Ajla Tomljanovic).

Avec cette victoire, la voici virtuellement 28eme mondiale. Ce samedi, elle sera opposée à Aryna Sabalenka, n°7 mondiale et meilleure joueuse encore en lice dans le tournoi. La Biélorusse mène 2-1 dans leurs confrontations, mais toutes avaient eu lieu en 2018. Une éternité... Face à cette joueuse qui connait, au contraire de Garcia, de grosses difficultés au service cette saison (12 doubles-fautes et 5 breaks concédés contre Zhang ce vendredi), la Française a un très gros coup à jouer. D'autant qu'elle recommence à faire peur à la concurrence !