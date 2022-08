Les (nombreuses et longues) interruptions n'ont pas eu raison de la forme étincelante de Caroline Garcia. Actuellement inarrêtable, la Lyonnaise, qui n'est pas loin à 28 ans de jouer le meilleur tennis de sa vie (elle a déjà été numéro 4 mondiale), a poursuivi son incroyable semaine dans l'Ohio, samedi soir aux dépens d'Aryna Sabalenka, 7eme mondiale (6-2, 4-6, 6-1). Et voici la meilleure joueuse française du moment de nouveau en finale pour la troisième fois de la saison, cette fois à Cincinnati, après ses succès à Varsovie et Bad Hombourg. Sortie d'entrée à Toronto (par Alizé Cornet), Garcia est repartie de plus belle.

Passée par les qualifications, elle a aligné samedi une septième victoire de rang pour pouvoir s'offrir une nouvelle opportunité de soulever le trophée. Ce serait le troisième pour elle cette saison et le dixième en carrière pour celle qui a également écrit l'histoire des WTA 1000 en poursuivant son impressionnant parcours, face à la Biélorusse. Jamais encore dans la catégorie, une joueuse qualifiée n'était en effet parvenue à se hisser en finale. Mais impossible n'est pas Garcia actuellement. La 35eme mondiale (elle retrouvera le Top 20 lundi si elle s'impose contre Kvitova) aurait même pu pulvériser Sabalenka, si elle n'avait pas été coupée une première fois dans son élan par une longue et nouvelle interruption en raison d'un énième déluge sur "Cincy".

Garcia à une victoire de son plus beau titre depuis cinq ans



La Française venait en effet de balayer son adversaire dans la première manche (6-2). Un break interminable qui a totalement relancé la numéro 7 au classement, d'autant que Garcia semblait diminuée par une blessure à l'avant-bras gauche pour laquelle elle a d'ailleurs fait appel au kiné, qui lui a appliqué un bandage. Mais ni la douleur ni une deuxième interruption, dans le dernier set et alors que la Tricolore avait repris les devants (3-1), n'ont cette fois changé la donne. Il était dit que "Flying Caro", même mise à l'épreuve (et à rude épreuve de surcroît), serait encore plus forte que tout.

En quête d'un tel succès depuis sa victoire à Pékin en octobre... 2017, Garcia n'est plus qu'à une marche. Etant donné la manière dont elle terrasse toutes les joueuses qui se dressent sur sa route actuellement (12 victoires pour une seule défaite sur ses 13 derniers matchs, 25 victoires depuis le mois de juin), elle sera la favorite dimanche contre la Tchèque. Au même titre qu'elle ne devrait pas loin de le devenir pour l'US Open, le mois prochain. Vous avez dit tornade.