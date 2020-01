Que le temps a dû être long ! L'Américaine Serena Williams, tête de série n°1, a remporté le tournoi WTA d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, aux dépens de sa compatriote Jessica Pegula, 82eme joueuse mondiale, en deux sets (6-3, 6-4) et 1h36 de jeu. La 10eme joueuse mondiale, âgée de 38 ans, a ainsi mis fin à trois ans de disette, soit depuis son sacre à l'Open d'Australie 2017. Pourtant, tout avait bien mal débuté pour Serena Williams, qui a alors cédé son service d'entrée de jeu. Décidément peu en verve, la tête de série n°1 a ensuite dû sauver quatre balles de double break. Finalement, la 10eme joueuse mondiale n'a pas vraiment eu le temps de paniquer et, à 2-3 service à suivre pour son adversaire, a fini par débreaker, à sa deuxième occasion. Dans la foulée, l'ancienne numéro une mondiale s'y est ensuite reprise à quatre fois avant de double-breaker.

Serena Williams s'est ensuite baladée



Alors qu'elle servait pour la première manche, l'Américaine a fini par conclure, sur sa deuxième balle. Dans la deuxième et dernière manche, Serena Williams s'est procurée, d'entrée, quatre opportunités de breaker son adversaire du jour. Ce n'était finalement que partie remise. Sur la mise en jeu suivante de Jessica Pegula, la mieux classée des deux a ainsi fait preuve d'autorité pour breaker, blanc. Après une nouvelle balle de break, à 4-2, Serena Williams a eu trois premières opportunités de conclure sur le service de sa compatriote, sans y parvenir toutefois. Là encore, ce n'était que partie remise. Sur son service, Serena Williams n'a pas traîné et a conclu cette rencontre, ainsi que cette épreuve, sur un jeu blanc. En remportant ce tournoi, l'Américaine a mis fin à une série de cinq défaites de rang en finale. De quoi démarrer l'année 2020 de la plus belle des manières.



AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, WTA International, dur extérieur, 246 372€)

Tenante du titre : Julia Goerges (ALL)



Finale

S.Williams (USA, n°1) bat Pegula (USA) : 6-3, 6-4



Demi-finales

S.Williams (USA, n°1) bat Anisimova (USA, n°3) : 6-1, 6-1

Pegula (USA) bat Wozniacki (DAN, n°5) : 3-6, 6-4, 6-0





Quarts de finale

S.Williams (USA, n°1) bat Siegemund (ALL) : 6-4, 6-3

Anisimova (USA, n°3) bat Bouchard (CAN, WC) : 6-2, 3-6, 6-4

Wozniacki (DAN, n°5) bat Goerges (ALL, n°4) : 6-1, 6-4

Pegula (USA) bat Cornet (FRA) : 6-0, 3-2 abandon



2eme tour

S.Williams (USA, n°1) bat McHale (USA) : 3-6, 6-2, 6-3

Siegemund (ALL) bat Gauff (USA) : 5-7, 6-2, 6-3

Anisimova (USA, n°3) bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-4

Bouchard (CAN, WC) bat Garcia (FRA, n°8) : 6-4, 6-4



Wozniacki (DAN, n°5) bat Davis (USA) : 6-1, 4-6, 6-4

Goerges (ALL, n°4) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-2

Pegula (USA) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 6-3

Cornet (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 3-6, 6-4, 6-4





1er tour

S.Williams (USA, n°1) bat Giorgi (ITA, Q) : 6-3, 6-2

McHale (USA) bat Li (USA, Q) : 7-5, 6-2

Gauff (USA) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-1

Siegemund (ALL) bat McNally (USA, LL) : 6-2, 6-2



Anisimova (USA, n°3) bat Kozlova (UKR) : 6-3, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Suarez Navarro (ESP) : 6-3, 3-6, 6-2

Bouchard (CAN, WC) bat Flipkens (BEL) : 7-5, 7-5

Garcia (FRA, n°8) bat Townsend (USA) : 5-7, 6-3, 7-5



Wozniacki (DAN, n°5) bat Hourigan (NZL, WC) : 6-1, 6-0

Davis (USA) bat Lepchenko (USA, Q) : 7-6 (7), 6-2

Teichmann (SUI) bat Ivanov (NZL, WC) : 6-4, 6-3

Goerges (ALL, n°4) bat Minnen (BEL, Q) : 6-1, 7-6 (4)



Zidansek (SLO) bat Peterson (SUE, n°6) : 7-6 (7), 7-6 (5)

Pegula (USA) bat Bellis (USA) : 6-0, 6-4

Cornet (FRA) bat Bonaventure (BEL, Q) : 4-6, 7-5, 6-3

Martic (CRO, n°2) bat Arconada (USA, Q) : 5-7, 6-4, 6-4