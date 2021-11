Arantxa Sanchez avait manqué le coche en 1993, Garbine Muguruza n'a, elle, pas laissé passer l'occasion. Vingt-huit ans après la défaite de son illustre prédécesseur et première joueuse espagnole à atteindre la finale dans un Masters face à Steffi Graff à New York, Muguruza est devenue jeudi soir à Guadalajara (Mexique) la toute première représentante de son pays à inscrire son nom au palmarès de la compétition. En apothéose d'une saison qui l'a vu crever de nouveau l'écran, avec notamment des titres obtenus à Dubaï et Chicago (les huitième et neuvième de sa carrière) et un retour dans le Top 5 mondial (elle occupait la cinquième place avant le début de ce Masters), l'ancienne patronne du circuit (en septembre 2017) a dominé nettement jeudi (6-3, 7-5 en 1h39 de jeu) Anett Kontaveit en finale et ajouté ainsi à son palmarès un dixième trophée, assurément l'un des plus prestigieux pour la native de Caracas (Venezuela) depuis ses deux sacres en Grand Chelem, à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon l'année suivante (2017).

Pour les retrouvailles entre les deux joueuses un peu moins d'un mois après la leçon (6-1, 6-1) donnée au deuxième tour du tournoi de Moscou par l'Estonienne à l'Espagnole, Muguruza a fait preuve de beaucoup de sérieux, pour logiquement mener très vite un set à rien.

Muguruza n'a pas vraiment tremblé







Cela n'a pas empêché celle qui devrait chasser lundi de la troisième place au classement la Tchèque Barbora Krejcikova de connaître quelques difficultés dans la deuxième manche, qui a vu Kontaveit mener 4-3 puis 5-3, sans parvenir toutefois à matérialiser son réveil dans cette partie en recollant à un set partout. Décidément à l'aise sur le sol mexicain (elle avait remporté le tournoi de Monterrey deux années de suite, en 2018 et 2019), la protégée de Conchita Martinez a retrouvé de sa superbe quand le besoin s'en est fait sentir pour ne plus laisser aucun jeu (l'Espagnole a remporté les quatre derniers du match) à l'une des joueuses en forme de la fin de saison. Deux ans après la dernière édition de l'épreuve (le Masters WTA avait été annulée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19), Muguruza succède ainsi à la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. Et si cela continue, l'Espagnole, de retour à son meilleur niveau, pourrait également très bien déloger l'Australienne de son trône à l'avenir.



MASTERS WTA 2021

Du 10 au 17 novembre à Guadalajara (Mexique)



Demi-finales - Mardi 16 novembre 2021

Garbiñe Muguruza (ESP, n°6) bat Paula Badosa (ESP, n°6) : 6-3, 6-3

Anett Kontaveit (EST, n°8) bat Maria Sakkari (GRE, n°4) : 6-1, 3-6, 6-3



Finale - Jeudi 18 novembre

Garbiñe Muguruza (ESP, n°6) bat Anett Kontaveit (EST, n°8) : 6-3, 7-5