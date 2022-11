QUESTION: Quelle place occupe cet accomplissement en vous ?

REPONSE: "C'est le plus grand titre de ma carrière. J'ai déjà gagné pas mal de trophées, celui-ci est le quatrième cette année et à chaque fois, les émotions sont grandes. Ça représente énormément de choses. Il y a beaucoup de travail derrière. Chaque match compte. Même les premiers tours apportent quelque chose. Ils permettent de progresser, de prendre confiance, jusqu'à la finale. Et il y a tous les souvenirs qui surgissent, les moments difficiles par lesquels tu passes, les personnes qui t'ont soutenu, etc. Remporter le Masters, je ne peux pas dire que c'était l'objectif du début de saison, mais j'en suis super fière. C'est une étape importante de ma carrière et je vais essayer de faire grossir mon palmarès."

Q: Il y a la consécration personnelle, mais aussi la sensation d'avoir aussi marqué le tennis français ?

R: "On a eu la chance d'avoir d'immenses championnes par le passé, alors je suis vraiment fière d'en faire partie. Après, ce n'est pas la motivation principale, même si c'est dans un petit coin de ta tête. Mais quand on voit des petites filles qui arrivent la main tremblotante pour te faire signer une photo ou une balle, forcément, ça représente beaucoup. Parce que moi aussi, j'ai été une de ces petites filles. Et pouvoir être de l'autre côté, simplement partager un moment avec elles, en sachant tout ce que ça leur apporte, alors que pour toi, c'est si peu de chose à faire... C'est beaucoup d'émotion."

Q: Vous êtes la deuxième Française à remporter ce tournoi, après Amélie Mauresmo en 2005. Quelques mois après, en 2006, elle remportait l'Open d'Australie. De quoi vous inspirer ?

R: "Évidemment! Dans la semaine, on s'est écrit, car je commentais une de ses photos sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé quel avait été son parcours quand elle avait gagné. Elle m'a répondu avoir perdu une rencontre, avec un clin d’œil (Garcia a aussi perdu un match de groupe dans ce tournoi, ndlr). C'était assez drôle. Voilà, je suis super fière de la rejoindre au palmarès. Ça a toujours été un de mes objectifs de remporter un Grand Chelem, disons que c'est plus concret maintenant (sourire)."

Q: Avez-vous l'impression d'avoir passé un cap au niveau mental ?

R: "La demi-finale de l'US Open (perdue contre Ons Jabeur, ndlr) m'a vraiment marquée, ce fut une expérience difficile à gérer, j'étais vraiment déçue de ma performance après avoir si bien joué pendant plusieurs semaines. Ça m'a servi. Quand on est arrivés ici, forcément la préparation n'était pas idéale (son entraîneur Bertrand Perret venait de cesser leur collaboration, ndlr), il a fallu accepter cette situation. Mais on est aussi parti du principe que je savais toujours jouer au tennis et que mon jeu était toujours là. Au fil des matches, je sentais que j'étais de plus en plus relâchée, confiante et physiquement de mieux en mieux. Mon niveau n'a cessé de s'élever."

Q: Vos premiers mots sur le court ont été adressés à votre clan, à toutes les autres personnes qui vous ont accompagnée...

R: "C'est super important. Il y a mes parents, ma famille qui m'ont soutenue depuis toute petite, qui ont fait des sacrifices. Dans le tennis, il faut consentir beaucoup d'effort, il faut t'accompagner aux entraînements, aux tournois, donc tout ça n'a pas pu commencer sans mes parents. Il y a aussi plein de personnes qui rejoignent ton équipe, un coach, un kiné qui apportent quelque chose. Tu te fais des amis, que tu ne vois qu'une fois par an, mais tu as l'impression que tu ne les as pas quittés... Et les souvenirs restent. Tous m'ont permis de devenir une meilleure joueuse et la personne que je suis aujourd'hui."