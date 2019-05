"Il va me falloir pas mal de courage pour essayer d’articuler des mots..." Caroline Garcia était en larmes à l’heure de remercier son clan, samedi à Strasbourg. Il faut dire que la Française, sacrée sur cette même terre battue alsacienne trois ans plus tôt, était à bout de force à l’issue de sa première finale de la saison, perdue en trois manches après 2h56 d’un combat intense contre une redoutable Dayana Yastremska (6-4, 5-7, 7-6).

Revenue de très loin dans ce match, la 24e joueuse mondiale a touché du doigt son septième titre sur le circuit WTA mais a sans doute payé, au moment de conclure, les efforts fournis pour essayer de renverser l’Ukrainienne. Visiblement tendue, "Caro" a abandonné trop de points à son adversaire dans un premier set où les deux finalistes se sont surtout rendu la politesse en concédant pas moins de sept fois leur service (sur dix jeux).

An emotional @CaroGarcia thanks the @WTA_Strasbourg crowd following her strong week pic.twitter.com/mmsA21NwMx