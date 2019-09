Kristina Mladenovic a dominé Caroline Garcia ce mercredi pour gagner sa place en quart de finale du tournoi de Zhengzhou.

Le choc franco-français s’est joué en deux sets et 1h40 (7-5, 6-2), alors que plus tôt dans la journée, Alizé Cornet et Fiona Ferro avaient baissé pavillon.

Kristina Mladenovic a désormais rendez-vous avec le rescapée du match entre l’Ukrainienne Elina Svitolina (tête de série n°2) et la Kazakhe Yulia Putintseva.