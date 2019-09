Zhengzhou: Kerber encore battue  

Cinquième défaite de rang pour l’Allemande Angélique Kerber (15ème mondiale), qui s'incline face à la joueuse américaine Alison Riske, 34ème mondiale (5-7, 6-4, 7-6 [6]) au premier tour du tournoi de Zhengzhou en Chine, malgré une balle de match obtenue dans le jeu décisif du 3e set.

Triple lauréate en Grand chelem et ancienne numéro 1 mondiale, Kerber (31 ans) vit une saison compliquée et vient tout juste d’engager un nouveau coach, son compatriote Dirk Dier, ancien entraîneur-adjoint de l’équipe allemande de Fed Cup.

.@Riske4rewards gets the better of an epic at the @zhengzhouopen!



Defeats Angelique Kerber 5-7, 6-4, 7-6(6) to advance to the second round. pic.twitter.com/28P9x21Bqc