Zhengzhou: Ka.Pliskova maîtrise Martic

Malgré un break d’entrée, Karolina Pliskova n’a connu aucune difficulté ce dimanche pour battre Petra Martic (23e mondiale) et s’offrir l’Open de Zhengzhou en deux sets expéditifs (6-3, 6-2). C’est le 3e titre de la saison pour la Tchèque, après des sacres à Rome et Eastbourne.

Les deux joueuses ont dû attendre plusieurs heures en raison de la pluie qui dégringolait sur la ville chinoise. A peine commencé par le break de la Croate, le match a été interrompu pendant un peu moins d’une heure le temps que les éléments se calment.

Une coupure idéale pour la n°2 mondiale afin de définitivement rentrer dans la partie, débreaker Martic et faire valoir sa puissance en fond de court pour s'imposer en 1h17.

Huge congratulations to our first ever singles champion @KaPliskova. Proud to have you make history for our tournament ❤️ https://t.co/2h34YVE6lp