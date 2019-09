Wuhan: Svitolina domine Muguruza

Elina Svitolina a fait respecter la hiérarchie en dominant contre Garbiñe Muguruza ce mardi au 2e tour du tournoi de Wuhan. L'Ukrainienne, n°3 mondiale, s'est imposée en deux manches (7-5, 6-2), en profitant notamment des errements de son adversaire, qui a commis pas moins de 51 fautes directes.

Svitolina affrontera la Russe Svetlana Kuznetsova au prochain tour.

No.3⃣ seed @ElinaSvitolina is into the 3⃣rd round at @wuhanopentennis after defeating Muguruza 7-5, 6-2. #WuhanOpen pic.twitter.com/YwmnVczPJN