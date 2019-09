Wuhan: Kerber encore dehors dès le 1er tour

Angelique Kerber n’y arrive plus. Malgré une demi-finale la semaine dernière à Zhengzhou, l’Allemande (12e mondiale) s’est inclinée ce lundi à Wuhan dès le premier tour face à Monica Puig (71e) en 3 manches serrées (7-6[5] 5-7 6-1). Depuis sa finale sur le gazon de Eastbourne fin juin, l’Allemande a connu 7 défaites sur ses 10 derniers matches.

What a match at the @wuhanopentennis!@MonicaAce93 claims it, 7-6(5), 5-7, 6-1 over Kerber pic.twitter.com/zuwaGWCcdj