Wuhan: Halep renonce, Barty et Svitolina sans problème

Simona Halep trahie par son corps. La Roumaine (6e mondiale), qui revenait sur les courts à Wuhan pour la première fois depuis sa sortie prématurée au 2e tour de l’US Open, a dû abandonner ce mardi au même stade du tournoi chinois à cause de douleurs au dos face à Elena Rybakina, 50e au classement WTA (5-4 ab.).

Le tournoi continue en revanche pour Ashleigh Barty. L’Australienne s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant Sofia Kenin en 2 sets (6-3 7-5). Toujours fragile au service (3 breaks concédés), la n°1 mondiale a profité de la faiblesse plus grande encore de l’Américaine (42% de premières balles), en sauvant notamment 2 balles de set dans la deuxième manche à 3-5.

Elina Svitolina poursuit, elle, son tournoi très solide en se débarrassant après 2 sets expéditifs (6-4 6-2) de Svetlana Kuznetsova. La n°3 mondiale a constamment agressé la Russe en retour (8 balles de breaks procurées).

