Wuhan: Halep démarre fort

Absente des courts depuis près d'un mois, et sa défaite au 2e tour de l'US Open contre Taylor Townsend, Simona Halep a repris la compétition ce mardi par une victoire tranquille au tournoi de Wuhan.

Pour la sixième fois en six confrontations, la Roumaine s'est imposée en deux petits sets contre la Tchèque Barbora Strycova (6-3, 6-2).

Au prochain tour, Halep affrontera la gagnante de Rybakina-Jabeur.

.@Simona_Halep moves into the round of 1️⃣6️⃣ at the @wuhanopentennis



How she maintained her undefeated record against Strycova --> https://t.co/KV9bRMivtU pic.twitter.com/MDVL8bLmjw