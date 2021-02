WTA - Yarra Valley Classic : Burel éliminée d'entrée, Ka.Pliskova et S.Williams qualifiées

Il n'y a déjà plus de Françaises au Yarra Valley Classic de Melbourne en Australie. Clara Burel, 237eme joueuse mondiale, a été éliminée au premier tour de ce tournoi WTA 500, disputé sur dur extérieur, contre l'Italienne Camila Giorgi, 76eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h22 de jeu. Les deux joueuses ont fait jeu égal, avant que la Française ne perde son service la première, lors du quatrième jeu, non sans avoir accroché son adversaire lors du jeu précédent. A 2-4, Clara Burel a bel et bien réussi à débreaker son adversaire, avant de finalement céder une deuxième et dernière mise en jeu, synonyme alors de gain de la première manche pour son adversaire (4-6). Dans le deuxième et dernier set, la moins bien classée des deux a alors breaké d'entrée, avant de perdre ses trois premières mises en jeu pour être menée 1-5. Malgré un débreak blanc dans la foulée, la Tricolore n'a pas pu refaire son retard et a donc finalement cédé ce deuxième set et ce match (3-6). C'est également terminé pour la Croate Donna Vekic, 32eme joueuse mondiale et tête de série n°9.

Ka.Pliskova et S.Williams font respecter leur rang

Exemptée du premier tour, la Tchèque Karolina Pliskova, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°3, n'a pas tremblé pour se débarrasser de l'Italienne Elisabetta Cocciaretto, 132eme joueuse mondiale, en deux petites manches (6-3, 6-2) et 1h18 de jeu. Dans la première manche, la Tchèque a bien cru breaker son adversaire à 1-1. Mais cette dernière a sauvé sept balles de break. Finalement, après avoir plus que bien tenu (3-3), l'Italienne a fini par craquer, cédant ses deux dernières mises en jeu, malgré trois nouvelles balles sauvées, et le set (6-3). Rebelote dans la deuxième et dernière manche. Menée 3-2, Cocciaretto a de nouveau cédé ses deux derniers services, malgré trois nouvelles balles sauvées, et le match (6-2). Ça passe donc également pour Serena Williams. L'Américaine, 11eme joueuse mondiale et tête de série n°5, a battu l'Australienne Daria Gavrilova, 452eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-1, 6-4) et 1h35 de jeu. Qualifications également pour la Croate Petra Martic, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°7, la Tchèque Marketa Vondrousova, 21eme joueuse mondiale et tête de série n°8, l'Américaine Danielle Collins, 46eme joueuse mondiale et tête de série n°13, et l'Argentine Nadia Podoroska, 47eme joueuse mondiale et tête de série n°14.



MELBOURNE - YARRA VALLEY CLASSIC (Australie, WTA 500, dur extérieur, 364 177 €)

1ere édition



2eme tour

Barty (AUS, n°1) - Bogdan (ROU)

Bolsova (ESP) - Bouzkova (RTC, n°16)

Rogers (USA) - Peterson (SUE)

Martic (CRO, n°7) bat Lapko (BIE) : 4-6, 6-3, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-1

Pironkova (BUL) bat Vekic (CRO, n°9) : 1-6, 6-4, 6-2

S.Williams (USA, n°5) bat Gavrilova (AUS, WC) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC, n°8) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-0

Zvonareva (RUS) - Zhang (CHN, n°10)

Podoroska (ARG, n°14) - Minnen (BEL)

V.Williams (USA) - Kvitova (RTC, n°4)



Muguruza (ESP, n°6) - Van Uytvanck (BEL)

Sevastova (LET) - Pavlyuchenkova (RUS)

Pegula (USA) - Barthel (ALL)

Giorgi (ITA) - Kenin (USA, n°2)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Bogdan (ROU) bat Rakhimova (RUS) : 6-2, 6-2

Bolsova (ESP) bat Raina (IND) : 6-3, 6-0

Bouzkova (RTC, n°16) bat Stosur (AUS) : 6-2, 6-0



Rogers (USA) bat Ferro (FRA, n°12) : 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Inglis (AUS, WC) : 6-2, 6-1

Lapko (BIE) bat Shvedova (KAZ) : 4-6, 6-2, 6-4

Martic (CRO, n°7) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Cocciaretto (ITA) bat Zhu (CHN) : 0-6, 6-3, 7-5

Stojanovic (SER) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Bonaventure (BEL) : 6-3, 6-3



Vekic (CRO, n°9) - Bye

Pironkova (BUL) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-1

Gavrilova (AUS, WC) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-0

S.Williams (USA, n°5) - Bye



Vondrousova (RTC, n°8) - Bye

Gracheva (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 2-6, 6-4, 6-2

Zvonareva (RUS) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

Zhang (CHN, n°10) - Bye



Podoroska (ARG, n°14) bat Jones (GBR) : 6-1, 6-3

Minnen (BEL) bat Danilovic (SRB) : 6-4, 6-4

V.Williams (USA) bat Rus (PBS) : 6-1, 6-3

Kvitova (RTC, n°4) - Bye



Muguruza (ESP, n°6) - Bye

Van Uytvanck (BEL) bat Hsieh (TPE) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-2

Pavlyuchenkova (RUS) bat Doi (JAP) : 6-1, 6-4



Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA, n°15) : 6-4, 6-1

Barthel (ALL) bat Birrell (AUS, WC) : 7-5, 6-3

Giorgi (ITA) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-3

Kenin (USA, n°2) - Bye