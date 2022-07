WTA - Varsovie : Swiatek à sa main face à Lee et prochaine adversaire de Garcia

Swiatek quasiment jamais en difficulté

Iga Swiatek n’a pas déçu son public. Evoluant cette semaine à domicile dans le cadre du tournoi WTA de Varsovie, la numéro 1 mondiale a validé son billet pour les quarts de finale en dominant Gabriela Lee, qui a intégré le tableau après avoir été repêchée. Si la numéro 1 mondiale a été intouchable au service en début de match, avec trois jeux blancs consécutifs dans l’exercice, elle a toutefois peiné à mettre en difficulté la 146eme au classement WTA. En effet, Iga Swiatek a dû attendre le huitième jeu pour obtenir sa première et seule balle de break du set. Heureusement pour la Polonaise, elle a su la convertir et ainsi servir pour le gain de cette première manche. Ce qui a pu être fait à la deuxième occasion et après n’avoir perdu que deux points sur son service. Si le début de match a été très accroché, l’entame de la deuxième manche a été l’exact opposé.En effet, dès le premier jeu, Iga Swiatek a haussé le ton avec un break blanc. Puis, toujours impériale quand il a fallu prendre le service de Gabriela Lee, la numéro 1 mondiale a récidivé pour mener aisément quatre jeux à rien. C’est alors que la native de Varsovie a connu sa première et seule véritable alerte sur son service. En effet, Gabriela Lee a eu une opportunité d’effacer un de ses deux jeux de service de retard… mais la Roumaine n’a pas connu de réussite sur ce qui restera sa seule balle de break dans cette rencontre. Iga Swiatek a également laissé échapper une balle de triple break mais a parfaitement géré la fin de match. Sur un ultime jeu blanc, la tête de série numéro 1 à Varsovie a mis un terme aux débats (6-3, 6-2 en 1h13’) et rejoint ainsi Caroline Garcia pour un quart de finale attendu.